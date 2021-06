28 giu 2021 09:49

CHE EFFETTO PUÒ AVERE LA FAIDA A CINQUE STELLE SUL GOVERNO DRAGHI? – IL PREMIER È CONVINTO CHE LA MAGGIORANZA ATTUALE SIA LA MIGLIORE GARANZIA PER LE RIFORME. IN TEORIA UNA EVENTUALE SCISSIONE DELL’ALA CONTIANA PORTEREBBE CHIAREZZA, UNA VOLTA PER TUTTE. IL PROBLEMA VERO È LA LEADERSHIP: CHE SIA “GIUSEPPI” O BEPPE-MAO, CHI È L’INTERLOCUTORE DEL M5S? PER ORA, SOLO LUIGI DI MAIO…