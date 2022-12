CHE ELLY CHE FA – QUESTA SERA CI SARÀ UNA SFIDA TV A DISTANZA TRA I CANDIDATI ALLA SEGRETERIA DEL PD: ELLY SCHLEIN DA FAZIO E BONACCINI SU LA7 – QUALCUNO DICA A ELLY CHE LA COMUNICAZIONE DI "FABIOLO" È CURATA DALLA "JUMP COMUNICAZIONE" DI MARCO AGNOLETTI CHE ALTRI NON È CHE LO SPIN DOCTOR DEL SUO ACERRIMO RIVALE STEFANO BONACCINI, DA QUESTI RECLUTATO PER LA VITTORIOSA CAMPAGNA IN EMILIA-ROMAGNA MA SOPRATTUTTO PER LA CORSA ALLA SEGRETERIA PD…

Marco Zonetti per www.vigilanza.tv

elly schlein bonaccini

Una sfida televisiva a distanza tra candidati alla segreteria del Partito Democratico, quella che si consumerà questa sera, domenica 11 dicembre 2022, in prime time. Elly Schlein sarà infatti ospite di Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio su Rai3, mentre Stefano Bonaccini sarà in quel di La7 nel programma In Onda, condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo.

Chissà se Schlein, andando ospite da Fazio, è informata che quest'ultimo - per il programma Che tempo che fa - si avvale della Jump Comunicazione, di cui è titolare Marco Agnoletti. Lo storico spin doctor dei sindaci di Firenze Matteo Renzi e Dario Nardella, nonché della vittoriosa campagna di Eugenio Giani alle regionali toscane, e di recente reclutato da Pierfrancesco Majorino per le elezioni regionali lombarde.

elly schlein abbraccia stefano bonaccini

E allora?, domanderanno i lettori, che cosa c'entra la Schlein in tutto questo? Ebbene, Marco Agnoletti è anche nientemeno che lo spin doctor dello stesso Bonaccini! Prima nella campagna trionfale per la presidenza dell'Emilia-Romagna, e ora per conquistare la carica di segretario del Partito Democratico.

Insomma, in altri termini, per quel meraviglioso - e inquietante - gioco di commistioni che caratterizzano media e politica italiani, Elly Schlein questa sera sarà ospite nel programma televisivo la cui comunicazione è curata da anni dal braccio destro del suo più acerrimo rivale nella guerra per la segreteria del Pd. Ma Schlein non si scoraggi: Che tempo che fa surclassa costantemente il poco visto In Onda (ieri sera il 3% di share...) quindi non ha nulla da temere da parte di Bonaccini. Almeno sul fronte Auditel.

elly schlein sul palco con bonaccini