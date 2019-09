CHE ENTUSIASMO - MARIA ELENA BOSCHI VOTA LA FIDUCIA A CONTE MA DURANTE IL DISCORSO DEL PREMIER E IL DIBATTITO NON SEMBRA MOLTO CONVINTA: L’EX SOTTOSEGRETARIA ERA SILENZIOSA E SFOGGIAVA SORRISETTI DI CIRCOSTANZA - PRATICAMENTE NON HA MAI APPLAUDITO, SE NON PER LA DIFESA D’UFFICIO DI TERESA BELLANOVA

Da www.liberoquotidiano.it

In pochi lo hanno notato ma ieri, lunedì 9 settembre, alla Camera per ascoltare il discorso di Giuseppe Conte e poi per votare la fiducia, c'era anche Maria Elena Boschi. La fu sottosegretaria Pd che, insieme a Matteo Renzi, è sempre stata bersaglio prediletto degli attacchi e degli insulti di quegli stessi grillini con cui adesso governo.

Va da sé, tra i molti democratici delusi da questo nuovo governo (anche se non lo ammetterà mai) c'è proprio lei. E non a caso in pochi, ieri, hanno notato la sua presenza in aula. Anche perché lei stessa ha fatto il meno possibile per farsi notare. E alla vicenda, alla piddina silenziosa, Il Fatto Quotidiano dedica un titolone nelle pagine interne dal quale apprendiamo che "Boschi quasi non applaude".

Come spiega l'articolo, la Boschi, "quando il premier finisce di parlare non si lascia andare a commenti particolarmente elogiativi, ma neanche a critiche seppur velate. Più che altro - prosegue il pezzo -, ostenta una sorta di indifferenza". E la ha ostentata anche e soprattutto non applaudendo praticamente mai, eccezion fatta per la difesa d'ufficio di Teresa Bellanova e pochi altri passaggi. Una 'cartolina' che dà in modo plastico la cifra di questo governo, un esecutivo in cui i due partiti letteralmente non si sopportano.

