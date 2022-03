CHE FACCIAMO CON GLI ITALIANI IN UCRAINA? - OGGI ALLA FARNESINA LUIGI DI MAIO HA TENUTO UNA RIUNIONE CON L’AMBASCIATORE A LEOPOLI PIERFRANCESCO ZAZO E QUELLO A MOSCA, GIORGIO STARACE - IL FOCUS È STATO L’ASSISTENZA AI NOSTRI CONCITTADINI ANCORA IN UCRAINA. IL MINISTRO DEGLI ESTERI HA CHIESTO DI ACCELERARE LA PIANIFICAZIONE DI CORRIDOI UMANITARI…

luigi di maio 1

(Adnkronos) - Si è svolta questo pomeriggio, all'Unità di Crisi della Farnesina, una riunione di coordinamento presieduta dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio con l'ambasciatore a Leopoli Pierfrancesco Zazo e l'ambasciatore a Mosca Giorgio Starace.

Focus della riunione, l'assistenza agli italiani in Ucraina. Di Maio durante la riunione ha ringraziato gli ambasciatori e il personale delle nostre ambasciate a Leopoli e Mosca per l'incessante impegno e per il lavoro che stanno svolgendo in queste ore.

GIORGIO STARACE

Per il ministro, adesso, è fondamentale accelerare a livello di comunità internazionale con la pianificazione di corridoi umanitari per i civili ucraini con il coinvolgimento delle autorità russe e ucraine, e gli attori internazionali come Unhcr e Croce Rossa.

Pierfrancesco Zazo a che tempo che fa pier francesco zazo luigi di maio 3