CAOS A CINQUE STELLE - VITO CRIMI AVVIA IL VOTO PER IL COMITATO DIRETTIVO: NON SOLO SARÀ SU SKYVOTE E NON SU ROUSSEAU, MA L’AVVISO È APPARSO SUL NUOVO SITO DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE: IL COMITATO DI GARANZIA HA MODIFICATO IL REGOLAMENTO ALL’ULTIMO MINUTO E NON È ESCLUSO CHE CI SARANNO RICORSI - È TUTTA UN’OPERAZIONE PER SPIAZZARE GRILLO, CHE INFATTI CON I SUOI FEDELISSIMI TUONA: "CONTE HA LANCIATO UN'OPA SUL MOVIMENTO, NON POSSO PERMETTERLO" - DI MAIO LAVORA A UN'ULTIMA MEDIAZIONE, MA TRA BEPPE E GIUSEPPE ORMAI È GUERRA