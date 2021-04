CHE FAI, RUDY? – L’FBI HA PERQUISITO LA CASA E L’UFFICIO DI RUDOLPH GIULIANI A NEW YORK. IL MOTIVO? GLI AFFARI IN UCRAINA: A MAGGIO DEL 2019 L’AVVOCATO DI TRUMP E EX SINDACO DELLA GRANDE MELA AGGANCIÒ IL NEOPRESIDENTE UCRAINO ZELENSKY E GLI CHIESE DI CONFERMARE IL CONTROVERSO PROCURATORE GENERALE LUTSENKO, CHE AVEVA PROMESSO DI RIAPRIRE L’INCHIESTA SU HUNTER BIDEN

rudy giuliani

Giuseppe Sarcina per il "Corriere della Sera"

Ieri, alle sei di mattina, gli agenti dell' Fbi hanno perquisito l' abitazione e l' ufficio di Rudolph Giuliani a New York. Si sono presentati con un mandato firmato dalla Procura federale di Manhattan. Robert Costello, avvocato del consigliere personale di Donald Trump, ha spiegato che il suo cliente è inquisito per «infrazioni alle regole che disciplinano l' attività di lobby a favore di soggetti stranieri».

hunter biden

In realtà non è chiaro quanto sia ampio l' ambito delle indagini. Sappiamo che da mesi i magistrati newyorkesi si sono concentrati sulle manovre di Giuliani in Ucraina. Alla fine di maggio del 2019, l' ex sindaco della Grande Mela, 76 anni, agganciò il neopresidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli chiese di confermare nell' incarico il controverso Procuratore generale Yuriy Lutsenko. Motivo? Lutsenko aveva promesso a Giuliani che avrebbe riaperto l' inchiesta per corruzione su Hunter Biden, figlio del presidente americano. Hunter sedeva nel consiglio di amministrazione della società del gas Burisma, ma gli accertamenti giudiziari non avevano portato a nulla.

Giuliani avvertì Zelensky, come fece poi Trump nella telefonata del successivo 25 luglio che portò all' impeachment: o indagate su Hunter o gli Usa bloccheranno gli aiuti militari per 250 milioni di dollari. La Procura di Manhattan è partita da qui. Sono molte le domande rimaste in sospeso.

rudy giuliani

Per esempio: Giuliani aveva promesso qualcosa a Lutsenko, ad altri giudici o funzionari governativi di Kiev? Gli inquirenti, stando al resoconto di Costello che parla di «persecuzione politica», hanno sequestrato «diversi apparecchi elettronici». Intanto c' è movimento anche su un altro versante.

Secondo le indiscrezioni riprese dal Financial Times , Allen Weisselberg, ex direttore finanziario della Trump Organization, sarebbe pronto a collaborare con il procuratore distrettuale di Manhattan, Cyrus Vance. Jennifer, ex nuora di Weisselberg, si è presentata più volte nell' ufficio di Vance, consegnando documenti sugli affari della Trump Organization. Il magistrato avrebbe raccolto materiale interessante per le sue indagini su una serie di reati.

TRUMP ZELENSKy

Da qui il passo verso Allen Weisselberg, il custode dei segreti legati al business di Donald Trump e dei suoi figli.

donald trump lev parnas trascrizione della chiamata trump zelensky polizia a casa di rudy giuliani a new york TRUMP ZELENSKy 1 RUDY GIULIANI il palazzo dove vive rudy giuliani a new york andrew giuliani ufficio di rudy giuliani 2