CHE FINE HA FATTO LA "FARAONA" GRILLINA, ROBERTA LOMBARDI? SI E’ RIVOLTA A UN NAVIGATOR? PRENDE IL REDDITO DI CITTADINANZA? NIENTE DI TUTTO QUESTO: L’EX ASSESSORA REGIONALE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, BLOCCATA IN POLITICA DAL LIMITE DEI DUE MANDATI DEI 5STELLE, HA APERTO UNO STUDIO A ROMA IMPEGNATO NEL SETTORE GREEN – LA GRANDE NEMICA DELLA RAGGI E’ DIVENTATA “IMPRENDITRICE DI SE STESSA” E CONSULENTE

Rivolgersi a un navigator dopo tre lustri trascorsi al vertice del Movimento 5 Stelle è un’idea che non sembra neppure aver sfiorato Roberta Lombardi.

L’ex assessora regionale alla Transizione ecologica, bloccata in politica dal limite dei due mandati che si sono dato i 5S e a quanto pare non più interessata a occuparsi di arredamento d’interni come faceva quando ha mosso i primi passi nel mercato del lavoro, si è subito messa in proprio.

Fuori dai Palazzi, sembra aver deciso di mettere a frutto l’esperienza fatta in via Cristoforo Colombo prima della vittoria di Francesco Rocca e ha aperto uno studio a Roma impegnato proprio nel settore green. Di più: uno «studio di innovatori » con cui continuare un percorso «insieme a chi ha a cuore il futuro del pianeta » . Il suo obiettivo? Fornire consulenze per organizzazioni e comunità «che vogliono avere un impatto positivo sull’ambiente e sulla società», occupandosi di tecnologie innovative, prodotti e servizi applicati alla sostenibilità, alla valutazione delle performance ambientali e allo sviluppo sostenibile.

L’ufficio è nel III Municipio, lì dove la “Faraona”, come la chiamavano i grillini agli esordi, ha iniziato la sua avventura in politica candidandosi nel 2008 alle comunali con la civica « Amici di Beppe Grillo Roma » . Quella volta, quando i bisticci con l’arcinemica Virginia Raggi non erano ancora la quotidianità, raccolse solo 191 preferenze.

Quindici anni in cui l’ex assessora pentastellata ha sentito sull’ambiente, in tanti eventi, « dichiarazioni roboanti » che «non corrispondono alla sostanza». Quella che è decisa a dare, diventata imprenditrice di se stessa, con Ev. E.,« metodologia certificata che misura l’impronta ambientale complessiva di un evento».

