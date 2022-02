1 feb 2022 17:30

CHE GENDER DI CIRCOLO È QUESTO? - PER ENTRARE AL "CANOTTIERI ANIENE" BISOGNA ESSERE CAMPIONI DEL MONDO OPPURE MASCHI: NIENTE DONNE - LE OLIMPIONICHE BANTI E QUADARELLA SONO STATE APPENA AMMESSE, MA COME SOCIE ONORARIE - NON POSSONO NEMMENO ESSERE OSPITATE SORELLE, COMPAGNE, FIDANZATE E AMICHE - EPPURE LO STATUTO È STATO AGGIORNATO NEL 2019 - MALAGÒ E FABBRICINI: "NON È ANTIFEMMINISMO"