SONDAGGIO PAGNONCELLI A DIMARTEDÌ, MATTEO RENZI SMASCHERATO: "PER IL 42% FAVORISCE L'OPPOSIZIONE"

Nando Pagnoncelli ha illustrato in diretta da Giovanni Floris, a DiMartedì, su La7, i risultati dell'ultimi sondaggio su governo, Matteo Renzi ed Emilia Romagna. Alla domanda: "Renzi sta aiutando di più...?", la risposta è stata: "L'opposizione" per il 42 per cento, "il governo" per il 27 per cento e "non sa, non indica" il 31 per cento. Un altro quesito ha riguardato la durata del governo. "Durerà poco" per il 48 per cento degli intervistati, "a lungo" per il 43 per cento, "non sa, non indica" il 9 per cento.

Infine, una domanda sulle elezioni regionali in Emilia Romagna. "Chi vincerà?". Per il 53 per cento la Lega e il centrodestra, solo per 29 per cento il Partito democratico e il centrosinistra. Mentre il 18 per cento risponde "Non so".

Ecco come e quanto cala il consenso di Conte e del governo (non solo per Ilva). Sondaggio Swg

Da www.startmag.it

Mittal deposita a Milano l’atto per il recesso dal contratto per l’ex Ilva, che oggi il presidente del Tribunale assegnerà ad una delle sezioni specializzate.

Tensione nella maggioranza, dove il M5s dice no a concedere lo scudo e il premier finisce sotto assedio.

Per Di Maio, che fissa come obiettivo immediato riportare l’azienda al tavolo delle trattative e ottenere il ritiro della procedura, “il contratto dev’essere rispettato. Lo Stato impugnerà l’atto con cui loro hanno avviato l’uscita dall’Italia”. Conte scrive ai ministri invitandoli ad aprire un “cantiere per il rilancio di Taranto”. Queste le ultime novità sul dossier Ilva che sta squassando la maggioranza di governo dopo la decisione del gruppo Arcelor Mittal.

Ma quali sono gli effetti di queste vicende sul consenso per il premier e per il governo giallo-rosso?

A questa domanda risponde l’ultimo sondaggio condotto dalla società Swg. Ecco i risultati con il commento dei ricercatori: “La nuova situazione dell’Ilva e le ulteriori fibrillazioni sulla manovra minano Conte. Non riesce a garantire uno sviluppo ordinato delle cose e le sue promesse di stabilità e prospettive iniziano a svanire. Il suo livello di gradimento cala così come quello del Governo. Nessun ministro, inoltre, riesce, di fatto, a mostrarsi in un frangente simile”, si legge nelle conclusioni del report giunto anche sulle scrivanie di Palazzo Chigi.

Un pessimo segnale per l’attivismo anche comunicativo del presidente del Consiglio oltre che per la tenuta del governo composto da Movimento 5 Stelle, Partito democratico, Leu e Italia Viva. Con Conte che cerca di convincere Di Maio a ripristinare lo scudo penale per il manager del gruppo franco-indiano Arcelor Mittal.

