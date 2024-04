A CHE GIOCO GIOCA LA RUSSA? – NEL GIORNO IN CUI SUPERMARIO HA TENUTO UN DISCORSO IN CUI SOTTERRA IL MEZZO-.SOVRANISMO TANTO CARO ALLA MELONA E AL SUO COMPARE ORBAN, IGNAZIO LA RUSSA SROTOLA UN TAPPETO ROSSO ALLA SUA POSSIBILE CANDIDATURA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE: “DRAGHI HA TUTTI I TITOLI PER FARLO” – UN SEGNALE CHE LA DUCETTA È PRONTA A SCARICARE L'''AMICA AZZOPPATA” URSULA O UNA MINCHIATA DI 'GNAZIO PER BRUCIARE LA CARTA DELL'EX PRESIDENTE BCE?

ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell’articolo di Emanuele Lauria per www.repubblica.it

giorgia meloni e ignazio la russa

“Draghi ha tutti i titoli per farlo”: così il presidente del Senato Ignazio la Russa risponde al cronista di Repubblica che gli chiede dell’ipotesi di una candidatura delle ex premier Mario Draghi alla guida della commissione europea.

La Russa, incrociato all’uscita della Barberia della Camera, ha detto di “non aver letto” il contenuto del rapporto di Draghi e le sue considerazioni sul futuro dell’Unione Europea. “Non posso commentare non conoscendone il contenuto - afferma La Russa - ma di certo l’ex presidente del Consiglio ha tutti i titoli per ricoprire un incarico di prestigio nell’Unione Europea”.

Mario Draghi alla conferenza europea sui diritti sociali a La Hulpe

Draghi, intervenendo alla conferenza europea sui diritti sociali a Milano, aveva sostenuto che “nella Ue c'è bisogno di un cambiamento radicale. Le nostre regole per gli investimenti – è la sua tesi – sono costruite su un mondo che non c'è più, il mondo pre-Covid, pre-guerra in Ucraina, pre-crisi in Medio Oriente. E ci troviamo in un mondo in cui è tornata la rivalità tra le grandi potenze”.

MARIO DRAGHI E GIORGIA MELONI

Non solo note positive per l’ex premier dagli esponenti della maggioranza. Chi gli chiede comunque di “riconoscere gli errori del passato”, è il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: "Siamo ben contenti che anche personalità autorevoli, che hanno negli ultimi anni avuto modo, in Europa, di avere un ruolo, abbiano oggi la volontà di sottolineare quali sono stati gli errori del passato” [...]

Mario Draghi alla conferenza europea sui diritti sociali a La Hulpe giorgia meloni mario draghi