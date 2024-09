A CHE GIOCO STA GIOCANDO MELANIA TRUMP? L’EX FIRST LADY È PRATICAMENTE IL FANTASMA DI QUESTA CORSA ALLA CASA BIANCA: È STATA VISTA IN POCHE OCCASIONI PUBBLICHE E, MARTEDÌ SERA, NON ERA AL CONFRONTO TV DEL MARITO CON KAMALA HARRIS – NELLA STESSA GIORNATA MELANIA ERA COMPARSA SUI SOCIAL CON UN VIDEO IN CUI CHIEDEVA VERITÀ SULL’ATTENTATO AL TYCOON, SCATENANDO I COMPLOTTARI CON LA FRASE: “C’È SICURAMENTE DELL’ALTRO IN QUESTA STORIA”. MA ORA SI SCOPRE CHE IL CLAN "MAGA" NON SAPEVA DI QUESTA SUA INIZIATIVA… VIDEO

Donald Trump è stato visto scendere dal Trump Force One con una fervente sostenitrice al suo fianco prima del suo dibattito presidenziale in prima serata contro Kamala Harris .

Ma non si trattava di sua moglie, l'ex first lady Melania .

Invece, l'ex presidente è atterrato sulla pista di Philadelphia, in Pennsylvania, con Laura Loomer, la cospirazionista conservatrice e presenza fissa del suo entourage MAGA che una volta si è descritta come una "orgogliosa islamofoba".

Tra coloro che sono scesi dal jet di Trump c'erano anche l'ex rappresentante democratica Tulsi Gabbard, il rappresentante della Florida Matt Gaetz, il figlio Eric Trump, la nuora e co-presidente del RNC Lara Trump e il suo avvocato Alina Habba.

Nel clan MAGA c’è un gruppo di stretti alleati di Trump che si sono uniti a lui nel dibattito di martedì sera, durante il quale si è scontrato con il suo rivale democratico e ha affermato in modo sfacciato e falso che gli immigrati mangiano cani e gatti in Ohio.

Melania era assente. L'ex first lady ha in gran parte evitato la campagna elettorale da quando il marito ha dato il via alla sua campagna di rielezione, facendo solo una manciata di apparizioni al suo fianco, tra cui alla Convention nazionale repubblicana di Milwaukee a luglio.

Anche lì, ha eluso la tradizione scegliendo di non tenere il discorso principale sul palco.

Oltre al RNC, quest'anno Melania ha fatto solo una manciata di altre apparizioni con il marito, tra cui una raccolta fondi per la campagna elettorale in Florida ad aprile e la cerimonia di diploma del figlio Barron a maggio, a cui Trump ha potuto presenziare a un giorno dal suo processo penale per insabbiamento a New York.

A luglio non ha partecipato al primo dibattito della campagna di Trump contro il presidente Joe Biden.

Melania, tuttavia, ha partecipato al dibattito tra Trump e Biden nel 2020, dove i candidati hanno salutato le rispettive consorti dopo l'evento. In quell'occasione, l'algida ex modella ha ritirato bruscamente la mano mentre i Trump uscivano dal palco.

Nonostante Melania non sia intervenuta al dibattito di martedì, quel giorno non è rimasta del tutto in silenzio.

Solo poche ore prima del dibattito, ha pubblicato un video criptico in cui chiedeva che venisse fuori la “verità” sul tentato omicidio di suo marito avvenuto durante un comizio a Butler, in Pennsylvania, a luglio.

A quanto pare la famiglia non aveva idea che lei avrebbe pubblicato il video su X.

«L'ex first lady non è sottoposta ad alcun tipo di comando da parte di nessuno se non a se stessa - ha detto a “NewsNation” Lara Trump, nuora dell'ex presidente e co-presidente del RNC, pochi istanti prima del dibattito di martedì - Ha pubblicato il video da sola. In realtà non avevo idea che avrebbe fatto una cosa del genere». Pur essendo rimasta per lo più fuori dalla campagna elettorale del marito, Melania negli ultimi giorni ha pubblicizzato la sua prossima autobiografia.

