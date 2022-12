CHE GIORNATA DI MERDA PER TRUMP: DOPO LA CONDANNA ALLE SUE SOCIETÀ PER FRODE FISCALE E LA SCONFITTA IN GEORGIA, ARRIVA UN’ALTRA BOMBA: IN UN DEPOSITO UTILIZZATO DALL’EX PRESIDENTE SONO STATI TROVATI ALMENO ALTRI DUE DOCUMENTI CLASSIFICATI – LA BEFFA: A SCOPRIRLI È STATO IL TEAM INGAGGIATO DALLO STESSO EX PRESIDENTE SU SU RICHIESTA DI UN GIUDICE FEDERALE…

documenti top secret trovati dall fbi a mar a lago

(ANSA) - Almeno altri due documenti classificati sono stati ritrovati in un deposito usato da Donald Trump. A scoprirli è stato il team ingaggiato dallo stesso ex presidente per setacciare quattro proprietà dopo che un giudice federale gli aveva ordinato di accertare meglio se avesse ancora del materiale classificato. I documenti sono stati rinvenuti in uno scatolone sigillato in un magazzino gestito a livello federale a West Palm Beach. Lo riportano i media Usa. Inizialmente fonti vicine a Trump avevano riferito che non era stato trovato alcun documento classificato.

DONALD TRUMP

La scoperta e' stata subito notificata al dipartimento di giustizia, che sta indagando su Trump dopo che in agosto l'Fbi ha sequestrato nella sua residenza di Mar-a-Lago numerosi documenti classificati che non aveva restituito dopo la fine del suo mandato. In ottobre lo stesso dipartimento aveva detto agli avvocati del tycoon di credere che l'ex presidente potesse avere ancora del materiale classificato non consegnato agli archivi nazionali dopo il mandato emesso in maggio.

DONALD TRUMP CHIEDE ALL FBI DI RESTITUIRGLI I DOCUMENTI SEQUESTRATI A MAR-A-LAGO donald trump i documenti di donald trump 1 i documenti di donald trump 2 documenti trovati a mar a lago elenco dei documenti ritrovati a mar a lago