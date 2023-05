https://video.corriere.it/politica/rai-meloni-se-qualcuno-si-deve-misurare-col-merito-non-ce-fa-non-problema-nostro/e49301c8-fbfa-11ed-a01c-bd767ff4b328

1.MELONI, L’AFFONDO SULLA RAI: “VOGLIO LIBERARE LA CULTURA ITALIANA DA UN INTOLLERANTE SISTEMA DI POTERE. SE QUALCUNO VUOLE ANDARE NON CI RIGUARDA”

Da www.lastampa.it

giorgia meloni

La grande rivendicazione sulla Rai va in scena nell’ultimo sprint prima dei ballottaggi. «Io non voglio sostituire un intollerante sistema di potere con un altro intollerante sistema di potere. Io voglio liberare la cultura italiana da un intollerante sistema di potere, nel quale non potevi lavorare se non appartenevi a una forza politica» dice Giorgia Meloni.

Le premier è durissima. «Quella delle sinistra non era egemonia culturale ma egemonia di potere e oggi c'è nervosismo - dice -. Se nella Rai qualcuno deve misurarsi col merito e decide che non ce la fa e deve misurarsi con altro, non è un problema che possiamo porci noi».

2. MELONI: «DARE LA CACCIA AI PICCOLI EVASORI? È PIZZO DI STATO»

Estratto da www.corriere.it

EUGENIA ROCCELLA LUCIA ANNUNZIATA

«L’evasione devi combatterla dove sta: big company, banche, non sul piccolo commerciante a cui chiedi il pizzo di Stato solo perché devi fare caccia al reddito più che all’evasione fiscale». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a Catania all’evento di chiusura della campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Enrico Trantino. […]

il video di giorgia meloni sul taglio al cuneo fiscale 10 LUCIA ANNUNZIATA