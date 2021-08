CHE HA DETTO LAVROV A DRAGHI E DI MAIO? - IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO A ROMA STA CON “MARIOPIO” SUL G20 STRAORDINARIO PER L’AFGHANISTAN, MA CON CAUTELA: “VOGLIAMO CAPIRE MEGLIO QUALE RUOLO VEDONO I NOSTRI PARTNER OCCIDENTALI PER LA RUSSIA NEL CONTESTO DEL G20. FINORA IL TERRORISMO MI PARE SIA SOLO AL QUINTO POSTO, PER NOI NON È ACCETTABILE” - LA LIBIA, L’UCRAINA, NAVALNY: I TEMI DEGLI INCONTRI - VIDEO

Quarantacinque minuti di colloquio a palazzo Chigi con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e una telefonata con il primo ministro indiano Narendra Modi. Proseguono i contatti del presidente del Consiglio, Mario Draghi, con gli attori principali del teatro afghano: l'obiettivo resta quello di inquadrare la questione nell'ambito del G20 di cui l'Italia è presidente di turno e che secondo il premier è il foro più adatto per gestire il presente e il futuro del paese asiatico.

Palazzo Chigi conferma inoltre che si sta lavorando a un colloquio con il presidente cinese Xi Jinping. Gli "obiettivi prioritari" emersi durante l'incontro con Lavrov, sono quelli di "assicurare la stabilizzazione e la sicurezza nel Paese e su scala regionale, di far fronte all'emergenza umanitaria in atto e di vegliare sul rispetto dei diritti umani, in particolare delle donne".

Draghi e Lavrov inoltre, hanno "affrontato il ruolo dei diversi fori internazionali, compreso il G20, per discutere le prospettive di soluzione della crisi" nel paese asiatico. "La presidenza italiana nel G20 offre la possibilità di intensificare la nostra collaborazione reciproca - ha detto Lavrov - a differenza del G7, il G20 è una piattaforma che riflette la realtà multipolare del nostro mondo", ha aggiunto.

Tuttavia da parte di Mosca si registra una certa cautela sulla riunione straordinaria del G20 sull'Afghanistan su iniziativa della presidenza italiana. La Russia infatti, ha fatto detto il ministro degli Esteri russo, vuole capire meglio il suo ruolo.

"Vogliamo capire meglio quale ruolo vedono i nostri partner occidentali per la Russia nel contesto del G20 - ha detto Lavrov - ci hanno detto che ci verranno presentate linee guida, ma finora il terrorismo mi pare sia solo al quinto posto, per noi non è accettabile, vista la minaccia per i nostri vicini che confinano con noi".

In ogni caso, ha aggiunto, "dall'Italia abbiamo ottenuto promesse che al G20 straordinario saranno invitati anche Pakistan, Iran e altri Paesi che non fanno parte del G20". In seguito, Lavrov è stato ricevuto alla Farnesina dal ministro degli Esteri, Di Maio. Altro attore di primo piano sul teatro afghano è l'India e Draghi ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro di Delhi, Narendra Modi.

Il colloquio si è concentrato sugli sviluppi della crisi afghana e sulle sue implicazioni a livello regionale - ha fatto sapere palazzo Chigi - nel corso della telefonata si è discusso anche della collaborazione tra i due Paesi nel quadro della Presidenza italiana del G20, nonché dello stato e delle prospettive della cooperazione bilaterale.

Afghanistan: Di Maio, dialogo con Mosca imprescindibile

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "E' essenziale uno stretto coordinamento internazionale" sull'Afghanistan. "In questo contesto il dialogo con la Russia è imprescindibile". Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa con il capo della diplomazia russa Lavrov definendo Mosca "un attore fondamentale". (ANSA).

Di Maio, nelle prossime ore si chiude la fase emergenziale

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Nelle prossime ore si concluderà la prima fase emergenziale in Afghanistan. Il ministero degli Esteri sta lavorando per coordinare un piano a sostegno del popolo afghano nel futuro". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una conferenza stampa alla Farnesina con il collega russo Serghei Lavrov. "La priorità è il maggior numero di evacuazioni per proteggere il maggior numero di civili", ha sottolineato Di Maio. (ANSA).

Afghanistan: Di Maio, pianificare fase 2 risposta dopo 31/8

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Nelle prossime ore, con la conclusione del ponte aereo e delle operazioni di evacuazione, si concluderà la prima fase emergenziale. Occorre pianificare ora la fase 2, guardando oltre la data del 31 agosto per mettere in campo una risposta nel breve e medio periodo che abbia una natura ordinata, strutturata e strategica". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante la conferenza stampa dopo l'incontro alla Farnesina con il ministro degli Esteri russo Lavrov. (ANSA).

Di Maio, G20 ad hoc su Afghanistan, contiamo sulla Russia

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - L'Italia, nell'ambito della presidenza del G20, sta pianificando un summit ad hoc approfondito sull'Afghanistan. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nella conferenza stampa al termine del colloquio con il collega russo Lavrov aggiungendo di contare sulla "collaborazione" della Russia. (ANSA).

Di Maio a Lavrov, preoccupati per il caso Navalny

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Ho ricordato al ministro la nostra preoccupazione per il caso di Alexei Navalny, al quale devono essere applicate le legittime garanzie" a tutela dei "diritti fondamentali". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una conferenza stampa alla Farnesina con il collega russo Serghiei Lavrov, aggiungendo che tra Paesi amici è necessario parlarsi con franchezza. Il titolare della Farnesina ha sollevato anche la questione della crisi ucraina. (ANSA).

