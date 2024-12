13 dic 2024 20:03

IN CHE MANI SIAMO! TRUMP È PRONTO A METTERE AL BANDO UNA SERIE DI VACCINI SE GLIELO CONSIGLIERÀ ROBERT KENNEDY JR E RILANCIA L’IDEA DEL NEOSEGRETARIO DELLA SANITÀ NO VAX DEL LEGAME TRA IMMUNIZZAZIONI E AUTISMO - ANCHE I VACCINI SUL COVID 19 RISCHIANO DI SUBIRE UNO STOP. KENNEDY JR LI HA DEFINITI I “PIÙ MORTALI MAI REALIZZATI”. E IL TYCOON NON POTREBBE ESSERE PIÙ D’ACCORDO: LUI, NEL 2020, IN PIENA PANDEMIA, AVEVA PROPOSTO L’USO DELL’IDROSSICLOROCHINA, UN ANTIMALARICO, DI CUI NON C’ERANO PROVE SCIENTIFICHE, E DI INIETTARE DIRETTAMENTE NEL CORPO I DISINFETTANTI.