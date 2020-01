CHE MAZZATA PER ADINOLFI! - NONOSTANTE LA SOVRABBONDANTE ESPOSIZIONE MEDIATICA DI CUI GODE, MARIONE ADINOLFI AFFONDA IN EMILIA ROMAGNA: IL SUO “POPOLO DELLA FAMIGLIA” PRENDE 6330 VOTI, MENO DEL “MOVIMENTO VACCINI VOGLIAMO LA VERITÀ” CHE NE HA INCASSATI 11 MILA - A BIBBIANO, DOVE SI È PARLATO DI FAMIGLIA, IL SUO CATTO-PARTITINO HA PRESO DUE VOTI...

MARIO ADINOLFI

Dall’account twitter di Mario Adinolfi

Ringrazio i 7mila che ci hanno votato in Emilia Romagna confermando il livello di consenso delle europee (non eravamo presenti nelle province di Bologna, Ferrara, Piacenza), che però è insoddisfacente. Siamo i quinti tra le sei liste a sostegno di Borgonzoni, l’impegno continua.

EMILIA ROMAGNA - REGIONALI 2020

Il Popolo Della Famiglia - Cambiamo! - 6.330 voti - 0,29%

Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità - 11.127 voti - 0,52%

MARIO ADINOLFI

A BIBBIANO, DOVE SI È PARLATO DI FAMIGLIA, IL POPOLO DELLA FAMIGLIA HA PRESO DUE VOTI

Da https://www.giornalettismo.com/

A Bibbiano – così come in gran parte dell’Emilia-Romagna -, il tema principale delle elezioni regionali è stato quello della famiglia. La narrazione del Partito di Bibbiano, il cartellone «giù le mani dai bambini», la rappresentazione del Pd come parte del sistema sotto inchiesta dei presunti affidamenti illeciti sono stati tra i momenti più rilevanti della campagna elettorale. A questo punto, anche Mario Adinolfi – che si è presentato alle elezioni in sei province su nove a sostegno di Lucia Borgonzoni -, leader del Popolo della Famiglia, non poteva non insistere su questa propaganda.

MARIO ADINOLFI SELFIE HOT SENZA VELI

Il partito di Mario Adinolfi a Bibbiano ha preso solo due voti

«Altro che raffreddore – ha detto Adinolfi in campagna elettorale commentando le vicende su Bibbiano -, quello è un sistema malato altrimenti non ti trovi con i diavoli della Bassa dove ci sono i genitori suicidi e i preti morti e, dopo 20 anni, non ti ritrovi un caso come Bibbiano. Lì c’è un sistema malato che è figlio di un’ideologia antifamilista che io rintraccio in tutte le ultime scelte di governo di Bonaccini».

MARIO ADINOLFI

Logico, quindi, per il Popolo della Famiglia, aspettarsi un risultato rilevante nel comune del Reggiano. E invece si è accodato al pessimo risultato delle forze sovraniste a Bibbiano. Il Popolo della Famiglia, infatti, è riuscito a racimolare soltanto due voti. Un risultato negativo che è stato riconosciuto dallo stesso Mario Adinolfi, che ha riconosciuto la sconfitta in Emilia-Romagna, pur ricordando come «migliaia di persone abbiano scelto il Popolo della Famiglia».

MARIO ADINOLFI

In totale, Mario Adinolfi ha dato un contributo dello 0,3% alla coalizione di centrodestra, accumulando settemila voti circa nelle sei province in cui si è presentato. Ma a Bibbiano la linea non è passata. Il messaggio non è stato raccolto: il Pd è stato il primo partito e Stefano Bonaccini ha ottenuto un risultato di rilievo.