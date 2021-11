CHI AVEVA PROBLEMI S’AGGRAPPAVA AL FUNICIELLO - IL CAPO DI GABINETTO DI DRAGHI, QUANDO ERA CAPO STAFF DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GENTILONI, SI SAREBBE ATTIVATO NON SOLO PER RISOLVERE I PROBLEMI DI BRITISH AMERICAN TOBACCO MA ANCHE QUELLI DEL GRUPPO TOTO, CHE AVEVA UNA CONCESSIONE AUTOSTRADALE - “FUNICIELLO HA LAVORATO VENTRE A TERRA AVENDO COMPRESO LA DRAMMATICITÀ DELLA NOSTRA INFRASTRUTTURA ABRUZZESE” - IL RUOLO DI FUNICIELLO NELLA CAMPAGNA PER IL “SÌ” AL REFERENDUM RENZIANO DEL 2016