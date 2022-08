30 ago 2022 12:28

DA CHE PARTE STA BERGOGLIO? – LA SANTA SEDE È COSTRETTA A FARE UN COMUNICATO UFFICIALE DOPO LE ULTIME USCITE DEL PAPA (CHE HA DEFINITO DARYA DUGINA UNA “VITTIMA INNOCENTE”): “LE SUE PAROLE VANNO LETTE COME UNA VOCE ALZATA IN DIFESA DELLA VITA, NON COME PRESE DI POSIZIONE POLITICHE” – “SULLA GUERRA INIZIATA DALLA RUSSIA, GLI INTERVENTI SONO CHIARI E UNIVOCI NEL CONDANNARLA COME INGIUSTA, BARBARA, RIPUGNANTE E SACRILEGA”. GIÀ IL FATTO CHE CI SIA STATO BISOGNO DI UNA PRECISAZIONE SIGNIFICA CHE FORSE NON ERANO COSÌ CHIARI”