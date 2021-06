A CHE PUNTO È LA EURO-RIVERGINATION DI SALVINI? - IL CAPOGRUPPO DEL PPE MANFRED WEBER APRE ALL’INGRESSO DELLA LEGA TRA I POPOLARI, MA CON MOLTE CONDIZIONI: SALVINI DOVRÀ MOSTRARSI “COSTRUTTIVO, AFFIDABILE E RESPONSABILE”. INSOMMA: BASTA SPARATE LEPENISTE E ANTI-EURO – I POPOLARI NON VOGLIONO UN ALTRO ORBAN IN SENO, D’ALTRO CANTO CON IL CALO DEI CONSENSI DI “FORZA ITALIA” ANCHE LORO HANNO UN PROBLEMA DI NUMERI: NON AVERE UNA DELEGAZIONE ITALIANA FORTE METTE A RISCHIO LA PRIMAZIA DEL PPE IN EUROPA…

David Carretta per “il Foglio”

MANFRED WEBER

Se Matteo Salvini si mostrerà "costruttivo", "affidabile" e "responsabile", sostenendo il governo di Mario Draghi e la sua agenda di riforme in Italia, la porta del Partito popolare europeo potrebbe iniziare ad aprirsi per la Lega, mettendo fine al suo isolamento nel gruppo di estrema destra al Parlamento europeo.

salvini europeista meme 4

L'inedita apertura viene direttamente dal capogruppo del Ppe, Manfred Weber. "Per quanto riguarda Salvini, sarebbe positivo se tutti i partiti, e soprattutto la Lega, si concentrassero sul lavoro del governo Draghi", ha detto al Foglio Weber, durante in incontro con un gruppo di giornalisti via Zoom da Strasburgo.

salvini europeista meme

L'ipotesi di un ingresso immediato della Lega nel Ppe continua a essere esclusa ma finora la leadership del Ppe e del suo gruppo parlamentare avevano sempre escluso l'ingresso della Lega guidata da Salvini. Il rischio di ritrovarsi in seno un altro Orbán era considerato troppo alto. Al contempo, Salvini era ( e continua a essere) ritenuto troppo imprevedibile. Ma la più grande famiglia politica europea è costretta a fare i conti con il calo dei consensi elettorali di Forza Italia.

SALVINI CONTRO L EURO

Non avere una delegazione nazionale forte nel terzo più grande stato membro costituisce un problema numerico, oltre che politico, per la primazia del Ppe sulla politica europea. Le parole di Weber costituiscono un'apertura, anche se limitata e condizionata: il Ppe non cambierà e tocca a Salvini dimostrare che è cambiato in Italia e in Europa. Come? Gli aggettivi di Weber sono la risposta: deve essere "costruttivo", "affidabile" e "responsabile" nel sostegno al governo di Mario Draghi.

