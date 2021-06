9 giu 2021 17:24

A CHE PUNTO È LA FUSIONE LEGA-FORZA ITALIA? PER GLI "ADDETTI AI LIVORI", NON SI FARÀ - SALVINI HA PROVATO A FORZARE LA MANO PER METTERE GIORGIA MELONI CON LE SPALLE AL MURO E ACCELERARE I TEMPI DI INGRESSO NEL PPE - MA SONO FORTI LE RESISTENZE IN FORZA ITALIA E POI C'E' L'OSTILITA' DEL TEDESCO MANFRED WEBER - IL FASTIDIO DI MARINA BERLUSCONI A CAUSA DEL FORTE ASCENDENTE CHE HA SUL CAV LA COPPIA FORMATA DA LICIA RONZULLI E NICCOLÒ GHEDINI…