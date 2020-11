A CHE PUNTO È LA NOTTE (AMERICANA) – IL SEGRETARIO DI STATO DELLA PENNSYLVANIA: “SAPREMO I RISULTATI ENTRO OGGI”, MENTRE TRUMP HA GIÀ PERSO LE PRIME CAUSE IN MICHIGAN E GEORGIA – IL PRESIDENTE USCENTE NON SI ARRENDE E PARLA DI “FRODE”: “SE SI CONTANO I VOTI LEGALI VINCO FACILMENTE LE ELEZIONI” – LO STAFF DI BIDEN: “JOE SARÀ PRESIDENTE” – SI RISCHIA LA PARALISI CON UN LUNGHISSIMO STRASCICO LEGALE. E LA GENTE È GIÀ PER STRADA (ARMATA)

Biden negativo al coronavirus

joe biden kamala harris

Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, è risultato negativo al coronavirus. Lo ha comunicato il suo staff.

Pennsylvania, il segretario di Stato: sapremo i risultati entro oggi

«Penso che potremmo definitivamente sapere» i risultati della Pennsylvania entro la giornata di oggi, ha dichiarato il segretario di Stato Kathy Boockvar alla Cnn. «Penso che ci siano 550mila voti circa in fase di conteggio oggi - ha detto - Alcuni di questi potrebbero essere già stati contaggi ma non caricati. Comunque sì, stanno arrivando».

Trump perde le cause in Michigan e Georgia

donald trump

Lo staff di Trump ha perso la causa avviata in Michigan per chiedere il blocco al riconteggio dei voti. Un giudice della Corte di stato ha respinto la richiesta di fermare gli scrutini, avanzata dalla campagna elettorale del presidente in carica con l’accusa di frodi. Anche in Georgia i giudici hanno respinto la causa avviata da Trump, in questo caso contro i voti arrivati «in ritardo».

Trump, se ci contano voti legali vinco facile

manifestazioni contro trump

«Se si contano i voti legali vinco facilmente le elezioni! Se si contano i voti illegali e quelli in ritardo, ci rubano le elezioni». Lo afferma Donald Trump in un comunicato, tutto a lettere maiuscole, diffuso dalla sua campagna elettorale.

Biden allunga in Nevada, ha 12mila voti in più di Trump

Joe Biden è avanti in Nevada di 12.000 voti su Donald Trump. Lo riporta Cnn, sottolineando che il democratico sta allungando sul presidente. L'ultima rilevazione infatti gli concedeva un vantaggio di 7.000 schede. Ora è a +1%.

a seattle si brucia la bandiera americana

Trump, frode elettorale, ci sono molte prove

«Tutti gli stati recentemente assegnati a Biden saranno sfidati legalmente per frode elettorale. Un mare di prove! Vinceremo!»: lo scrive Donald Trump su Twitter.

joe biden

Staff Biden, i nostri dati indicano che sarà presidente

«I nostri dati mostrano che Joe Biden sarà il prossimo presidente». Lo afferma il manager della campagna di Joe Biden, Jen O'Malley Dillon.

Il manager di Biden: vicini a parità in Pennsylvania. Trump? Disperato

Il manager della campagna elettorale di Joe Biden ha dichiarato che i democratici si stanno «avvicinando alla parità» con Trump in Pennsylvania, mentre i risultati dovrebbe «virare a loro favore». La reazione di Trump di fronte all’evolversi del voto, ha aggiunto, è «disperata».

Pennsylvania a Trump, i voti saranno contati

supporter di trump protestano durante la conta dei voti

«La campagna elettorale è finita, i voti sono stati espressi ed ora è il momento di contarli e rispettare la volontà degli elettori. Non consentirò a nessuno di fermare il processo di conteggio. Si tratta di voti legali e saranno contati». Lo afferma il procuratore generale della Pennsylvania Josh Shapiro, respingendo l'azione legale della campagna di Donald Trump.

DONALD TRUMP CHIEDE LA FINE DEL CONTEGGIO DEI VOTI

Arizona, Georgia e Pennsylvania verso il rilascio di nuovi risultati. I voti del Nevada fuori alle 18

Arizona, Georgia e Pennsylvania si preparano al rilascio di nuovi risultati. Il Nevada pubblicherà i dati alle 18 (ora italiana). Lo scrivono i media statunitensi. La pubblicazione potrebbe far emergere già in giornata il vincitore delle presidenziali, nella prospettiva di azioni legali di Trump contro l’esito del voto.

quartier generale di joe biden

Trump: qualsiasi voto dopo arrivato dopo il 3 novembre non sarà conteggiato

Qualsiasi voto che arrivi dopo l’election day del novembre non sarà conteggiato. Lo ha scritto il presidente Usa Donald Trump su Twitter. Il post è stato “censurato” dal social network, che lo ha reso visualizzabile solo dopo aver specificato che il contenuto è «controverso e potrebbe essere fuorviante in merito alla modalità di partecipazione alle elezioni o ad altri strumenti di coinvolgimento della cittadinanza».

supporter armati di trump per strada in arizona

supporter di trump fuori dall ufficio elettorale supporter di trump protestano ai seggi black lives matter in pennsylvania manifestazione anti trump in minnesota donald trump 1 DONALD TRUMP COME HITLER manifestazione anti trump a new york manifestazione a los angeles conteggio dei voti atlanta, georgia

joe biden con alcuni sostenitori