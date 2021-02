A CHE PUNTO SIAMO? SEMPRE ALLO STESSO – USCENDO DALLA SALA DELLA LUPA DELLA CAMERA MARIA ELENA BOSCHI DICE: “RIMANGONO LE DISTANZE SUI CONTENUTI. NON ABBIAMO PARLATO DI NOMI” - NON È STATO FIRMATO NESSUN VERBALE E NON C’È ACCORDO PRATICAMENTE SU NIENTE: NÉ SUL MES NÉ SUL RUOLO DI ARCURI. CRIMI HA DETTO CHE BONAFEDE E LA AZZOLINA SONO INAMOVIBILI E FICO ANDRÀ AL QUIRINALE A MANI VUOTE...

Vertice alleati-Renzi, è rottura su Bonafede e Azzolina ++

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Fumata nera questo pomeriggio a un vertice di Matteo Renzi con Dario Franceschini, Vito Crimi e Roberto Speranza per cercare un'intesa sulla nascita di un governo Conte ter. A quanto apprende l'ANSA da fonti di Italia viva, sia sui temi che sulla squadra, dal Mes al ruolo di Arcuri, non si sarebbero registrate le aperture attese. In particolare, secondo le stesse fonti, Crimi avrebbe detto no alla richiesta di sostituire i ministri Alfonso Bonafede e Lucia Azzolina. In più, sarebbe stato "posto un veto" su Teresa Bellanova al ministero del Lavoro.

Governo: Boschi, rimangono le distanze ++

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Rimangono le distanze sui contenuti nonostante il lavoro di questi giorni. Non abbiamo parlato di nomi". Lo dice Maria Elena Boschi di Italia viva uscendo dalla sala della Lupa.

Governo: fonti Iv, nessun verbale a conclusione tavolo

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Né un verbale né un documento conclusivo. E' quanto si apprende da fonti di Italia viva, al termine del tavolo sul programma. Le stesse fonti precisano che non c'è stato abbandono da parte di Iv del tavolo né la mancata firma. Tutte le forze politiche starebbero ora illustrando a Fico le proprie posizioni.

