CHE PUÒ FARE TRUMP ANCORA? UN SACCO DI CASINO! NON SOLO L’IPOTETICO ATTACCO ALL’IRAN, IL PRESIDENTE VUOLE RENDERE LA TRANSIZIONE UN INFERNO PER BIDEN. UN ESEMPIO? VUOLE VENDERE I DIRITTI PER ESTRARRE PETROLIO NELLE RISERVE NATURALI DELL’ALASKA, CHE BIDEN INVECE OSTEGGIA E VUOLE LASCIARE PROTETTE – “SLEEPY JOE”: “SPERO POSSA ESSERE UN PO’ PIÙ ILLUMINATO, MA…”

1 – “THE DONALD” NON HA LA MINIMA INTENZIONE DI MOLLARE, ANZI RILANCIA: VUOLE BOMBARDARE L'IRAN!

2 - DECRETI LAST MINUTE E COVID TRUMP PASSA AL SABOTAGGIO

Flavio Pompetti per “il Messaggero”

«Se Biden e Harris saranno giudicati i vincitori delle elezioni, assicureremo una transizione della massima professionalità». Il consigliere di Trump per la Sicurezza nazionale Robert O' Brien è il funzionario di più alto grado ad aver pronunciato una simile ammissione. Ma le sue parole ieri venivano dal lontano Qatar, e non toccano ancora Washington, dove Trump si è svegliato alle tre di mattina per twittare: «HO VINTO».

Il termine ultimo per riconoscere la realtà è il mezzogiorno del 20 di gennaio, l' ora in cui Joe Biden presterà giuramento e sarà insediato. Dopo quell' ora Trump diverrebbe un intruso nella Casa Bianca, e il servizio segreto lo tratterebbe come tale. Il passaggio dei poteri ci sarà con ampio anticipo su quella data, ma per il momento non se ne vedono segni, anche se Biden ieri sera ha invocato un trasferimento dei poteri rapido e ordinato («Prima avremo un piano per la transizione prima potremo andare avanti sulla strada del vaccino») e la collaborazione del congresso «per passare un pacchetto di aiuti per il coronavirus».

LA CORSA DEL 2024

Trump sembra impegnato a ricostruire la piattaforma politica sulla quale potrebbe tentare una nuova corsa presidenziale il 2024, e su questa strada sta cercando di usare gli ultimi giorni al potere per confermare le promesse che aveva fatto al suo elettorato, e chiudere il bilancio in attivo, anche se questo vuol dire spingere il Paese all' ultimo minuto nella direzione contraria a quella che Biden vorrà imprimere da fine gennaio in poi.

La tensione è ancora più grave in quanto si verifica sullo sfondo dell' epidemia, con il contagio che continua a stabilire nuovi picchi (un milione di nuovi casi la scorsa settimana), e una carta geografica del coronavirus che ricalca in modo preoccupante quella del voto: l' infezione è rampante nel blocco centrale del paese, quello che ha votato per Trump.

Il presidente vorrebbe passare alla storia come il leader che ha dato vita ai vaccini. Ma quanto alla prevenzione, il consulente per l' epidemia più vicino a lui, Scott Atlas, si distingue per un appello militante ai cittadini del Michigan, la cui governatrice ha appena annunciato nuove misure restrittive della mobilità. «Alzatevi e combattete contro la tirannia» ha scritto Atlas ai dieci milioni di abitanti di uno stato che conta 10.000 nuovi contagi al giorno.

Biden ha già annunciato che da gennaio alcune delle misure di prevenzione avranno portata nazionale, e la polemica non aiuta certo il suo lavoro. Nel discorso di ieri, il presidente eletto ha delineato per sommi capi la sua linea di politica economica: «Premiare il lavoro, non solo la ricchezza» e dunque una riforma fiscale che faccia avere più soldi ai lavoratori aumentando il carico di tasse «sui più ricchi fra noi e le corporation». Biden ha anche promesso una difesa delle produzioni americane, in continuità almeno su questo con il suo predecessore.

Nel frattempo Trump si prepara a ordinare nuove sanzioni contro la Cina, E nel campo della politica estera torna a parlare di un ritiro entro Natale di 4.500 marines oggi impegnati in Afghanistan, Il segretario di Stato Mike Pompeo si è spinto a minacciare la chiusura dell' ambasciata Usa a Baghdad.

Biden invece vorrebbe lasciarsi alle spalle la lotta unilaterale contro Pechino e tornare a coinvolgere gli alleati nel confronto commerciale. Un ripiego sui due fronti militari a Kabul e a Baghdad potrebbe avere conseguenze disastrose per l' impegno Usa nel lungo termine.

L' ENERGIA

L' ultimo terreno di confronto nella transizione di potere è quello dell' energia.

Trump insegue da quattro anni la liberalizzazione delle esplorazioni petrolifere nell' area del Artic Natural Wildlife Refuge in Alaska, un' area che Biden intende lasciare protetta. Ieri il ministero degli Interni ha aperto la gara per l' assegnazione di licenze in 600.000 ettari di terreno che oggi ospitano caribù. I presidenti delle commissioni Giustizia e Controllo della camera hanno inviato una diffida al capo dell' ufficio Bilancio della Casa Bianca contro la tentazione di affrettare l' approvazione di «provvedimenti di mezzanotte», che Biden dovrà poi annullare.

3 - «VITE A RISCHIO SE NON CI COORDINIAMO » BIDEN INCALZA TRUMP SULL'EMERGENZA

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

Joe Biden e Kamala Harris annunciano un massiccio piano di aiuti e di investimenti per rilanciare l' economia, stravolta dal Covid. Obiettivo: creare almeno 8,6 milioni di posti di lavoro. Sull' altro fronte Donald Trump si prepara a ritirare i soldati americani da Iraq e Afghanistan.

Secondo la Cnn, l' ordine dovrebbe arrivare «entro questa settimana» ai generali del Pentagono, contrari alla mossa del presidente in carica. L' America, dunque, resta in bilico in questo surreale interregno, con Trump che non solo si rifiuta di riconoscere la sconfitta, ma continua ad alimentare la guerriglia giudiziaria, con i ricorsi presentati da Rudy Giuliani.

Biden non si aspetta «cambiamenti» da Trump. Si limita a sperare che «possa essere un po' più illuminato», ma aggiunge: «Il suo comportamento crea imbarazzo al Paese, ma non ostacola i miei preparativi».

Ieri il neo presidente eletto e la sua vice hanno incontrato, via zoom, Mary Barra, ceo di General Motors; Satya Nadella, Microsoft; Brian Cornell, Target; Sonia Syngal, Gap. Al vertice sono stati invitati anche i leader delle principali organizzazioni sindacali. È un metodo nuovo, che potremmo chiamare con termine usato nel passato in Italia, la «concertazione tra le parti sociali».

Biden ha insistito molto sul metodo: «Sono stato colpito dall' incredibile unità di intenti tra lavoro e imprese». I progetti sono ambiziosi: stanziamenti pubblici per le infrastrutture, la riconversione energetica, la digitalizzazione del Paese. «Vogliamo creare posti di lavoro con garanzie sindacali e ben pagati, con grande attenzione per le minoranze».

Ma serve anche un sostegno immediato alle persone in difficoltà: «Il Congresso dovrebbe approvare adesso il pacchetto di aiuti; non possiamo aspettare gennaio. Non capisco perché il presidente in carica non si muova, invece di andare a giocare a golf». C' è anche un particolare molto importante: «Il governo Federale non acquisterà beni o servizi se non da imprese che operano negli Stati Uniti».

Naturalmente tutto ciò si intreccia con la strategia anti-virus. Su questo punto Biden ha attaccato duramente il presidente in carica: «Se non lavoriamo insieme, migliaia di persone potrebbero morire».

Severo anche il giudizio sui governatori che hanno trasformato la mascherina in un simbolo politico: «È totalmente da irresponsabili». Nello stesso tempo, però, il nuovo leader degli Stati Uniti deve affrontare il primo passaggio politico delicato: l' ala radical del partito vuole contare nell' azione di governo. Domenica, con un' intervista alla Cnn , Bernie Sanders si è di fatto candidato per la carica di Ministro del Lavoro. E non è un mistero che Elizabeth Warren abbia intensificato le pressioni per ottenere il Tesoro. Joe Biden avrebbe intenzione di completare la formazione della squadra entro la festa di Thanksgiving, del 26 novembre.