Matteo Salvini (1973) Segretario della Lega. Ministro dell’interno nel primo governo Conte (2018-2019)

• Saputo che Putin aveva aperto una linea di credito di 9 miliardi in favore di Marine Le Pen (novembre 2014) dichiarò che un po' di soldi russi avrebbero fatto comodo anche a lui.

La strategia di Putin nei finanziamenti ai partiti europei era chiara: aiutare le formazioni politiche anti-euro dovunque fossero, in modo da destabilizzare i nemici annidati a Strasburgo e Bruxelles. Putin li considera nemici perché hanno accolto nella Ue e nella Nato Lituana, Estonia e Lettonia, e hanno poi tentato di prendersi pure l'Ucraina. La Lega è contraria alle sanzioni, che, dice, costano più a noi che a loro, e appoggia in genere la linea putiniana in Ucraina, sì alla Crimea russa, sì alle legittime aspirazione dei russi d'Oriente

• La magistratura indaga sui soldi russi alla Lega e sul misterioso incontro all'Hotel Metropol di Mosca nel corso del quale - è l'ipotesi - una vendita di gasolio all'Italia avrebbe dovuto fruttare, a ricasco, un finanziamento alla Lega. Alla riunione (cinque persone in tutto) sarebbero stati presenti Gianluca Savoini, l'uomo che mantiene i rapporti con Mosca per conto di Salvini, e un agente dei servizi segreti russi.

2 - SALVINI CONDANNA PUTIN: «HA AGGREDITO»

Da “il Giornale”

«In questo momento c'è qualcuno che invade e qualcuno che è invaso, c'è qualcuno che ha aggredito e qualcuno che è stato aggredito, noi siamo a fianco degli aggrediti, c'è Putin che ha aggredito e Zelensky che è aggredito». Così ieri Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa alla Camera per presentare il sondaggio del professor Enzo Risso sul conflitto Russia-Ucraina. «È il caso di dirlo - ha precisato il leader della Lega - per dire basta alle polemiche stucchevoli».

All'ex ministro dell'Interno, infatti, erano state rivolte molte critiche, in particolare dal Pd, per non aver citato Vladimir Putin nell'intervento che aveva svolto martedì in Senato. Ma ieri il New York Times ha citato Salvini in un articolo di prima pagina titolato «L'aggressione di Putin lascia i fan sovranisti a contorcersi» nel quale si legge anche: «Il politico italiano si trova in buona compagnia fra i leader europei che ora faticano a conciliare il loro appoggio passato a Putin con la guerra che ha deliberatamente scatenato contro il loro continente». La replica: «Per il New York Times io sarei ricattato dalla Russia? Sciocchezze. Ho tanti difetti ma mi godo la mia libertà. Non ho mai preso rubli, dollari o franchi svizzeri: zero».

