13 nov 2022 13:50

CHE RIMBAM-BIDEN! IL PRESIDENTE USA IN PARTENZA PER LA COP 27 IN EGITTO E’ SEMPRE PIU’ BOLLITO: PARLANDO DELLA GUERRA SCAMBIA L'UCRAINA PER LA RUSSIA E SUCCESSIVAMENTE CONFONDE LA COLOMBIA CON LA CAMBOGIA. IN ENTRAMBI I CASI SI CORREGGE, ACCORGENDOSI DELL'ERRORE. CLINTON E OBAMA, CHE GLI VOGLIONO BENE, LO STANNO PRESSANDO AFFINCHE’ NON SI RICANDIDI NEL 2024 – VIDEO