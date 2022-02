CHE C’ENTRA UNA SESSUOLOGA CON UNA SCUOLA DI POLITICA? - BERLUSCONI HA APERTO LA SUA “UNIVERSITÀ” PER FORMARE LA FUTURA CLASSE DIRIGENTE DI FORZA ITALIA E TRA I DOCENTI SELEZIONATI PER I CORSI C’È ANCHE SARA MOROSINI, PSICOTERAPEUTA CHE TERRÀ LEZIONI DI LINGUAGGIO DEL CORPO NELLA COMUNICAZIONE POLITICA: LA SUA SPECIALIZZAZIONE PERÒ È IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI SESSUALI...

Claudio Bozza per www.corriere.it

LA SESSUOLOGA SARA MOROSINI

Aprire un’università in cui formare la futura classe dirigente di Forza Italia era da sempre un pallino di Silvio Berlusconi. E il Cavaliere, stavolta, sembra avercela fatta: si chiamerà «Universitas Libertatis» e avrà sede a Villa Gernetto, in Brianza, uno dei tesori immobiliari che Fininvest acquistò proprio con questa prospettiva.

silvio berlusconi e vladimir putin 5

Un sogno che l’ex premier rincorreva dal 26 aprile 2010, quando al termine di un vertice Italia-Russia annunciò che Vladimir Putin sarebbe stato il primo docente dell’«Università del pensiero liberale». L’ateneo azzurro aprirà grazie a un accordo con l’Università telematica Niccolò Cusano Campus.

silvio berlusconi

Tra i docenti, la lista è ancora una bozza, ci sono manager, avvocati, politici e, si spiega, anche lo stesso Berlusconi che intende tenere anche alcune lectio magistralis. Nel corpo docente figura anche la dottoressa Sara Morosini, psicoterapeuta «specializzata in Sessuologia clinica per il trattamento dei disturbi sessuali».

Una sessuologa, quindi, per una scuola di politica: un binomio curioso. Morosini ancora non ha conosciuto il leader di Forza Italia, ma coordina già alcuni master di UniCusano, e racconta che terrà due corsi sul linguaggio del corpo nella comunicazione pubblica.

mario baccini

Tra gli obiettivi delle lezioni, che dovrebbero tenersi sia online sia in presenza, buona parte riguarderanno le tecniche per parlare in pubblico in maniera più efficace, anche tramite il rilassamento corporeo. La dottoressa è specializzata pure in «psicoterapia umanistica e bioenergetica».

Anche da qui passeranno gli aspiranti protagonisti del centrodestra di domani, che potranno frequentare la lussuosa tenuta settecentesca di Lesmo: tra residenza, giardini e bosco si arriva a quasi 350 mila metri quadrati.

mario baccini

Tra i docenti ci sarà anche l’ex ministro per la Funzione pubblica Mario Baccini, oggi presidente del Comitato nazionale per il microcredito: «Mi ha contattato Giovanni Puoti, rettore di UniCusano. Mi ha spiegato questo progetto di cui Berlusconi parlava da tempo e mi ha chiesto la disponibilità per tenere lezioni di microfinanza e finanza etica ed economia sociale. Io ho dato la mia disponibilità con entusiasmo», racconta l’ex dc di ferro.

E poi: «Quando inizieranno i corsi? Ancora non lo so proprio. Ma l’obiettivo sarà fornire strumenti e competenze per la futura classe dirigente della politica — aggiunge Baccini —. Purtroppo i partiti hanno perso questa vocazione e quindi iniziative come questa di Berlusconi sono molto utili a colmare questo vuoto».