CHE SÒLA PER LA DUCETTA ’STO ACCORDO SUI MIGRANTI – I LAVORI DEL GENIO MILITARE PER COSTRUIRE IN ALBANIA I DUE CENTRI PER I RICHIEDENTI ASILO SONO IN FORTE RITARDO: LA MELONI PUNTAVA AD APRIRLI IL 20 MAGGIO, COME “SPOT” PRIMA DELLE ELEZIONI EUROPEE, MA NON SE NE PARLERÀ PRIMA DEL PROSSIMO AUTUNNO – I COSTI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE LIEVITANO FINO A UN MILIARDO DI EURO IN CINQUE ANNI…