[…] Ieri, per esempio, era in programma il question time, il tempo delle domande, quelle che i parlamentari rivolgono al governo. Il tempo delle domande farebbe presupporre alcune fasi. Fase uno, il parlamentare rivolge la domanda. Fase due, il governo fornisce la risposta. Fase tre, il parlamentare di si dichiara soddisfatto o insoddisfatto.

Questa bella procedura democratica – specialmente se, come ieri, c'è la diretta tv, e ancora più specialmente se, come ieri, a rispondere è il premier – è stata ampiamente riveduta. Fase uno, il parlamentare spiega come andrebbe aggiustato il mondo, tipo abolire la povertà, le malattie, le guerre e gli arbitri cornuti. Fase due, il premier risponde con tono molto istituzionale e linguaggio molto forbito tratti dal manuale di Arnaldo Forlani.

Fase tre, il parlamentare è profondamente insoddisfatto, e legge una replica vibrante d'indignazione che dunque si era scritto prima di sentire la risposta. Fase quattro, il premier sbrocca e dichiara l'opposizione mascalzona e farabutta e nemica del popolo.

Oddio, non è che sto giudicando, giuro. Però, santo cielo, che spasso che era. Che è.

