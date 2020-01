CHE SUCCEDE ORA IN RAI? – DOPO LA VITTORIA IN EMILIA-ROMAGNA IL PD STA PRENDENDO IN SERIA CONSIDERAZIONE L’IDEA DI CHIEDERE A SALINI LA SOSTITUZIONE DI TUTTI I DIRETTORI DEI TG. A COMINCIARE DA QUELLI CARI ALLA LEGA (IL TG2?) - OGGI GUALTIERI RICEVE L’AD SALINI, CHE CON LE DIMISSIONI DI LUIGI DI MAIO HA PERSO TUTTI I SUOI SPONSOR: SE NE ANDRÀ SUA SPONTE O IL MEF SARÀ COSTRETTO ALLA REVOCA?

Marco Antonellis per Dagospia

NICOLA ZINGARETTI STEFANO BONACCINI

"E' chiaro che se c'è un partito" della maggioranza di Governo "che prende il 30% e un altro il 3% immagino che in casa discuteranno. Non oso immaginare in Rai cosa succedera' e gli schiaffoni che voleranno tra Pd e M5s. Noi osserviamo da fuori". Lo ha detto Matteo Salvini poco fa nella conferenza stampa odierna in un hotel alle porte di Bologna.

GENNARO SANGIULIANO CON SALVINI E Giuseppe Malara FABRIZIO SALINI

È chiaro che il Capitano leghista ora ha paura di perdere le posizioni acquisite in viale Mazzini. Ed ha ragione. Perché dal Nazareno stamattina trapela forte la volontà di non fare assolutamente sconti a Salini e magari, forti dell'affermazione elettorale, chiedere la sostituzione dei direttori di tutti i Tg, anche di quelli cari alla Lega, a cominciare dal Tg2.

fabrizio salini foto di bacco (2)

"La scommessa di Salini è andata male. In Emilia Romagna non ha vinto Salvini, ma ha vinto il Pd". Sono questi infatti i ragionamenti che si fanno al Nazareno in attesa che oggi l'Ad della Rai Fabrizio Salini venga ricevuto dal Ministro dell'economia sempre più preoccupato di come vanno i conti dell'azienda, che perde spettatori e pubblicità.

LUIGI DI MAIO TOGLIE LA CRAVATTA

Ed il Pd potrebbe essere tentato, a questo punto, di chiedere un cambio di tutti i direttori dei Tg Rai dove finora c'è stato uno strapotere di Salvini e Di Maio. Richieste di cambiamento anche per il Gr Rai, dove il direttore è indicato dalla Lega e alla Tgr, dove Direttore e Condirettore sono di tendenza salviniana. "Bisogna garantire il pluralismo. In questa Rai attualmente non c'è. E Salini ha perso la sua scommessa". Riuscirà a reggere l'Ad ora che anche il suo grande sponsor, Di Maio, è stato costretto a dimettersi?

BONACCINI MANGIA A UN GIORNO DA PECORA fabrizio salini foto di bacco (1)