CHE VI AVEVAMO DETTO? LA PACE SI AVVICINA! – IL CREMLINO NON ESCLUDE UN INCONTRO TRA ZELENSKY E PUTIN: DOPO LE APERTURE DEL PRESIDENTE UCRAINO, DA MOSCA RISPONDONO APRENDO A UN NEGOZIATO DIRETTO TRA I DUE LEADER – SECONDO IL PORTAVOCE DI “MAD VLAD”, DMITRY PESKOV, POTREBBERO INCONTRARSI, MA SOLO PER FINALIZZARE “UN CERTO DOCUMENTO”…

Cremlino, incontro Zelensky con Putin non è escluso

(ANSA) - Nessuno esclude la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di incontrare il presidente russo Vladimir Putin, ma dovrebbe essere finalizzato qualche documento. Lo afferma il Cremlino citato da Interfax.

Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo ucraino Vladimir Zelensky potrebbero incontrarsi solo per finalizzare "un certo documento", ma le due parti hanno sospeso il lavoro su di esso da tempo, ha detto Peskov.

"Nessuno potrebbe mai escludere a priori un incontro di questo tipo, ma bisognerebbe organizzarlo", ha aggiunto.

CREMLINO, KIEV NON USERÀ ARMI USA CONTRO MOSCA? NON GLI CREDIAMO

(ANSA) - Mosca non crede alle affermazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky secondo cui Kiev non attaccherà il territorio russo nel caso in cui ottenga sistemi missilistici a lancio multiplo a lungo raggio di fabbricazione statunitense.

Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass. "No", ha detto il portavoce, rispondendo alla domanda se il Cremlino si fida delle parole di Zelensky. "Per potersi fidare, deve esserci un'esperienza precedente in cui tali promesse sono state mantenute. Purtroppo, tale esperienza è del tutto inesistente", ha affermato Peskov.

