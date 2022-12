8 dic 2022 13:15

CHEF RUBIO È RIUSCITO A FAR PERDERE LA PAZIENZA ANCHE A LILIANA SEGRE – C’È ANCHE IL “CUOCO” (PER MANCANZA DI FORNELLI) TRA LE PERSONE DENUNCIATE DALLA SENATRICE A VITA, SOPRAVVISSUTA AD AUSCHWITZ, PER I CONTINUI ATTACCHI ANTISEMITI: AD APRILE RUBIO L’AVEVA CRITICATA DEFINENDO “VERGOGNOSO” IL “SILENZIO SISTEMATICO” SULLA “PULIZIA ETNICA” CONTRO I PALESTINESI IN ISRAELE, ED ERA STATO GIÀ DENUNCIATO PER ISTIGAZIONE ALL’ODIO RAZZIALE PER UN TWEET IN CUI DEFINIVA “ABOMINEVOLE” LO STATO DI ISRAELE…