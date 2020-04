CHEF RUBIO NON SMETTE DI ROMPERE LE PALLE NEMMENO IN QUARANTENA – LO SPADELLATORE CONDIVIDE UN TWEET DELL’ACCOUNT JEAN JAQUES RUSSÒ IRONICO SULLA RICHIESTA DI SALVINI DI APRIRE LE CHIESE E ATTACCA: “MA SEI PIÙ PER IL CANDELABRO A SETTE BRACCIA O PE‘R CUORE SACRO DE MARIA? SEMBRI CONFUSOH OLTRE CHE INTRIPPATOH” – IL CINGUETTIO ORIGINALE: “UN PLURIDIVORZIATO, USO A STRUSCIARSI UBRIACO ALLE CUBISTE, FREQUENTATORE DI ULTRAS…”

Da www.ilfattoquotidiano.it

chef rubio contro salvini e le chiese aperte per pasqua

Chef Rubio è molto attivo su Twitter. Tra articoli, documenti e opinioni personali, Gabriele Rubini si trova spesso al centro dell’attualità per via delle accese liti con politici del nostro Paese. L’attacco questa volta è per Matteo Salvini (che però ancora non ha risposto). Rubio retwitta un utente molto seguito (dal nome parodia), Jean – Jaques Russò. Questo il tweet: “‘Apriamo le chiese per Pasqua’ chiede un pluridivorziato, uso a strusciarsi ubriaco alle cubiste, frequentatore di ultras spacciatori, odiatore di poveri e deboli, adoratore delle armi, violento di parole e pensieri, blasfemo sfruttatore di Madonne e rosari” e lo chef aggiunge: “Caro il mio coglionazzi @matteosalvinimi, Jean ha praticamente sintetizzato la tua esistenza in 240 caratteri.

CHEF RUBIO CON LA BANDIERA DELLA PALESTINA

MATTEO SALVINI CON IL ROSARIO

Certo, ha omesso qualche viziuccio, ma per il resto direi che ci siamo“. E ancora, Rubio chiede a Salvini: “Ma sei più per il candelabro a sette braccia o pe‘r cuore sacro de Maria? Sembri confusoh @matteosalvinimi oltre che intrippatoh. Deciditi merloh”. Poi posta un video da Youtube commentando: “Ragazzi oh fate piano PORCO *IO” Cit. @matteosalvinimi, minuto 1,secondo 41. Queste le profetiche parole di capitan frappa, quando ancora non credeva nella “vergine” Maria e nella merce. Come cambiano le persone in 7 anni”.

