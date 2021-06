CHI L'HA VISTA? – CASO DI MALABUROCRAZIA AL MINISTERO DEL TURISMO. UNA FUNZIONARIA S’E’ DATA ALLA MACCHIA E NON ARRIVANO I SOLDI DEI RIMBORSI: NON VUOLE ANDARE CON IL LEGHISTA GARAVAGLIA, VUOLE RESTARE ATTACCATA ALLE GONNE DI FRANCESCHINI. E NON FIRMA I MANDATI DI PAGAMENTI PER I RIMBORSI...

pia petrangeli

DAGONOTA

Clamoroso al Cibali. Il governo si sta sbattendo per trovare i soldi da assegnare al Turismo, ma i soldi non arrivano. Scoperto l’arcano. Il buon Garavaglia, considerato il “pulcino nero” da Palazzo Chigi, battaglia tutti i giorni con la Ragioneria per sfilare qualche milione per gli operatori. A volte ci riesce, a volte no. Comunque, i soldi stanno arrivando al ministero del Turismo, ma non riesce a spenderli.

Motivo? La funzionaria, Pia Petrangeli, che deve firmare i mandati di pagamenti s’è data alla macchia. Da un mese e mezzo nessuno sa dov’è. Senza le sue password non si riescono a fare i pagamenti. I dirigenti del neonato ministero stanno impazzendo per bypassare le procedure.

massimo garavaglia ministro del turismo foto di bacco (3)

Ma stanno forzando le procedure, e per questo i rimborsi vanno a rilento. La funzionaria desaparecida era in carica alla direzione Turismo quando era in carica ai Beni culturali. Forse per antipatia con il ministro leghista, forse per altre ragioni, ha fatto domanda per restare con Franceschini. Ma è stata bloccata: serve al Turismo per fare i mandati di pagamento. Lei non è d’accordo. Ed il risultato lo stanno pagando migliaia di aziende del Turismo che non vedono un euro. Malaburocrazia.

dario franceschini