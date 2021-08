CHI È L'OMMEMMERD? - MATTEO SALVINI SI INCAZZA PER IL FOTOMONTAGGIO CHE LO VEDE VESTITO DA TALEBANO, CON DIDASCALIA "MULLAH OMMEMMERD", E ATTACCA L’ASSESSORE BOLOGNESE DEL PD CLAUDIO MAZZANTI CHE L’HA PUBBLICATO SUI SOCIAL: “MI FA SOLO PENA”. MA L’ESPONENTE DEM (CHE NON RITRATTA) NON È L’UNICO AD AVERLO RILANCIATO: L’HA CONDIVISO (E SARA' QUERELATO) ANCHE GIUSEPPE PRIORE, NOMINATO DALL’EX MINISTRO GRILLINO SERGIO COSTA COMMISSARIO DEL PARCO VAL D’AGRI IN BASILICATA...

1 - IL CAPITANO «TALEBANO», BUFERA SUI DEM. E PURE SUI GRILLINI

Da “il Giornale”

Bufera sull’assessore di Bologna del Pd, Claudio Mazzanti (e non solo), che sui social ha pubblicato un fotomontaggio con Salvini vestito da talebano. «Questo è il mullah Ommemmerd, capo dei Talebani padani», ha scritto il politico pensando di far ridere chissà chi.

«A me fa solo pena», ribatte il capo della Lega. Che poi aggiunge: «Su questo dramma non si gioca, Posso essere attaccato su tutto, posso non piacere, non essere simpatico ma questa è gente che sta ammazzando e sparando...».

L’assessore dem, però, lungi dallo scusarsi insiste: «Il paragone ci sta». Ma non è tutto. Perché l’immagine è stata rilanciata da vari profili social. E a rilanciarla è stato pure Giuseppe Priore, il commissario del Parco Val d’Agri in Basilicata nominato dall’ex ministro grillino della Salute Sergio Costa. Già pronta per lui la querela da parte del leader della Lega

2 - UMORISMO DI SINISTRA: SALVINI È UN TALEBANO

Gustavo Bialetti per “la Verità”

Un fotomontaggio nel quale un barbutissimo Matteo Salvini diventa «il mullah ommemm capo dei talebani padani». E poi, prima di rimuoverlo da Facebook, un'autodifesa dell'infelicissimo post ancora peggiore, con il leader della Lega dipinto come un «fanatico».

Claudio Mazzanti, 68 anni, nonno, sarebbe l'assessore più anziano della giunta bolognese di Virginio Merola, ma mezzo secolo in politica, prima con il Pci e poi con il Pd, gli ha insegnato davvero poco. Salvini questa volta ha deciso di non far finta di nulla o riderci sopra, come fa di solito.

Il post era di mercoledì pomeriggio e l'ex ministro degli Interni se n'è lamentato ieri mattina su Facebook: «L'assessore Mazzanti pensa di far ridere, ma fa solo pena». Poi, intervistato alla radio, ha spiegato: «Attaccami su quello che vuoi se non ti sto simpatico, ma siccome questa è gente che sta ammazzando e sparando, non mi sembra intelligente da parte di un assessore comunale che rappresenta tutti i bolognesi, non solo quelli sinistra, scherzare su qualcosa che sta accadendo in Afghanistan».

Mazzanti, impiegato dell'istituto case popolari di Bologna in pensione e ora assessore alle Infrastrutture, aveva tolto da qualche ora il post, ma aveva detto tutto di sé, assolvendosi con questo elevato concetto: «Il paragone ci sta perché i talebani sono fanatici islamisti, mentre Salvini e grossa parte dei suoi compari sono fanatici nazionalisti.

In Europa ne sappiamo qualcosa, c'è stata pure la seconda guerra mondiale e terribili dittature grazie al fanatismo». Per carità, noi non siamo né le Murgie, né le Serre, ma se fossimo nei maestrini con la penna rossa del buongusto e dell'eleganza organizzeremmo un corso di recupero per il compagno Mazzanti. Ammesso che sia recuperabile.

