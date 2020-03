CHI AVEVA ELOGIATO PUTIN PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS FORSE DOVRÀ RICREDERSI - I CASI POSITIVI SONO SALITI A 93 -MOSCA CHIUDE TUTTE LE SCUOLE FINO AL 12 APRILE E FERMA GLI EVENTI SPORTIVI - IL GOVERNO DARÀ LA POSSIBILITÀ DI FARE IL TAMPONE ANCHE AGLI ASINTOMATICI - IL PRESIDENTE BIELORUSSO, LUKASHENGO: “LA PORTATA DELLA DIFFUSIONE DEL NUOVO CORONAVIRUS IN RUSSIA È PIÙ GRAVE DI QUANTO RIPORTATO DAI MEDIA. HANNO UNA SITUAZIONE DIFFICILE…”

Coronavirus: Mosca chiude le scuole fino al 12 aprile

(ANSA) - Dal 21 marzo al 12 aprile tutte le scuole di Mosca saranno chiuse. Lo ha detto il sindaco della capitale Sergey Sobyanin sul suo sito. "Da sabato 21 marzo (compreso) fino a domenica 12 aprile (compreso), le scuole statali di educazione generale, le scuole sportive e gli istituti di educazione complementare saranno chiusi", ha detto.

Coronavirus: in Russia 93 casi, in netto aumento

(ANSA) - I casi di coronavirus in Russia sono saliti a 93. Lo ha detto la vice premier Tatiana Golikova. Si tratta dall'incremento più massiccio in 24 ore da quando è iniziata l'epidemia (l'ultimo bollettino parlava di 63 contagi). Di questi, 86 casi sono stati "importati" dall'estero. I restanti dunque sono contagi avvenuti in territorio russo. Il sistema sanitario del Paese, ha assicurato Golikova, è pronto a "qualunque evoluzione del virus". Lo riporta Interfax.

Coronavirus: Lukashenko, in Russia più grave di quanto detto

(ANSA) - La portata della diffusione del nuovo coronavirus in Russia è più grave di quanto riportato dai media. Lo ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. "Come ha detto ieri il primo ministro russo, la situazione lì è altamente infiammabile e i media non hanno riportato tutto: hanno una situazione difficile", ha detto Lukashenko in un incontro con il capo dello staff presidenziale Igor Sergeyenko e il segretario di Stato del Consiglio di sicurezza Andrei Ravkov. Confrontando le dimensioni dei due Paesi, sarebbe più logico se la Bielorussia temesse che la Russia possa infettarla, ha detto Lukashenko. "Siamo noi che dovremmo temere questa situazione, perché la Russia ha paura della Bielorussia? Considerando il modo in cui stiamo controllando e affrontando il problema, facciamolo insieme. Ma no, hanno chiuso il confine, questa è la loro decisione", ha aggiunto.

Coronavirus: Mosca, presto test anche agli asintomatici

(ANSA) - La Russia permetterà ai suoi cittadini di essere testati per il nuovo coronavirus anche senza sintomi. Lo ha detto il primo ministro russo Mikhail Mishustin. "Su istruzioni del consiglio di coordinamento, il capo della sanità pubblica russa ha introdotto una nuova procedura di test che amplia le capacità dei laboratori di diagnostica. Questo riguarda principalmente le persone che desiderano testare se stessi alla presenza del coronavirus senza sintomi", ha detto Mishustin alla prima riunione del consiglio di coordinamento governativo anti-coronavirus. Lo riporta Interfax.

Coronavirus: Mosca ferma eventi sportivi internazionali

(ANSA) - La Russia ha cancellato tutti gli eventi sportivi internazionali sul suo territorio, a partire dal 16 marzo, nell'ambito della lotta contro il coronavirus. Lo ha dichiarato il servizio stampa del Ministero dello Sport. "Il Ministero dello Sport ha ordinato a tutte le federazioni sportive russe e regionali in diversi sport di garantire il monitoraggio dell'attuazione di questa decisione". Lo riporta Interfax.