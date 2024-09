CHI DI BOCCIA COLPISCE, DI BOCCIA PERISCE! ROBERTO VECCHIONI DEMOLISCE L’EX AMANTE DI SANGIULIANO NEL PROGRAMMA DI GRAMELLINI: “LEI HA SEMPRE LA BOCCA APERTA” – MA AD INCHIODARE IL CANTAUTORE SINISTRELLO C’E’ UN SELFIE CON LA "POPPEA DI POMPEI" DEL 6 APRILE 2017, DOVE LEI “HA LA BOCCA APERTA” E LUI HA L’OCCHIO SORNIONE DA "BANDOLERO STANCO" – LA FOTO È STATA SCATTATA DIETRO LE QUINTE DI UN EVENTO NEL QUALE BOCCIA SI ERA ACCREDITATA QUALE PRESIDENTE DELLA "FASHION WEEK MILANO MODA"…

Marco Zonetti per iltempo.it

Maria Rosaria Boccia muove ogni giorno un passo sul viale del tramonto. Ridotta ormai a inseguire Gennaro Sangiuliano nell’eremo di Greccio, per poi taggare Mario Draghi fuori contesto, canticchiarea Radio Rock lanciando sondaggi sui social e inventarsi ogni giorno una polemica con un nuovo personaggio, ultima in ordine di tempo il maestro Beatrice Venezi, che non se la fila. «Taggo ergo sum» pare la cifra della nostra, avvezza anche al selfie seriale con i vip, chiunque essi siano.

La Sinistra l’ha eletta capo dell’opposizione e i suoi intellettuali di riferimento la utilizzano per denigrare il Governo. Ma, ahiloro, chi di Boccia ferisce... Vedi l’episodio di cui è stato protagonista Roberto Vecchioni nel tempio politically correct che è In altre parole, condotto da Massimo Gramellini su La7.

Commentando una foto di Maria Rosaria assieme a Sangiuliano, il professore ha sottolineato che «lei ha sempre la bocca aperta» e «sembra una protagonista della commedia di mezzo greca», mentre l’ex ministro «sembra un protagonista dell'atellana latina, del Pappus, l’attempato che viene sempre preso in giro». Purtroppo per lui, il buon Vecchioni non ricorda, o forse ha voluto glissare, che anch’egli vanta una foto con Boccia, un selfie del 6 aprile 2017, dove lei «ha la bocca aperta» e lui non brilla certo per freschezza e giovinezza.

Una foto non certo scattata per la strada in un incontro casuale fra un vip e una fan, bensì dietro le quinte di un evento importante nel quale Boccia si era accreditata quale presidente della Fashion Week Milano Moda. Marchio sconfessato dalla Camera della Moda, e ancora in mostra sui social dell’imprenditrice malgrado l’invito a rimuoverlo.

