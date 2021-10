4 ott 2021 19:56

CON CHI CE L'AVEVA LAPO NELLA SUA INTEMERATA CONTRO I GIORNALI? ANCHE CON QUELLI DEL FRATELLO JOHN? - ARIA DI SCAZZO NELLA FAMIGLIA ELKANN, VISTO CHE LAPO SUL CASO MORISI AVEVA TWITTATO LA SUA INDIGNAZIONE PER I QUOTIDIANI "CHE METTONO LA NOTIZIA COME APERTURA", PERCHÉ "CHI OGGI GRIDA VENDETTA NON È DIVERSO DA CHI DISPREZZA. ESISTONO LE LEGGI E POI ESISTE LA PIETÀ'' - PROPRIO "REPUBBLICA" DEL GRUPPO GEDI IL GIORNO DOPO HA SPARATO IN PRIMA PAGINA L'INTERVISTA PRURIGINOSA ALL'ESCORT ROMENO...