CHI È DOMENICO ARCURI? – IL NUOVO COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA VIRUS È AMMINISTRATORE DELEGATO DI INVITALIA DA UN LUSTRO: NATO PROFESSIONALMENTE NELLA CONSULENZA (DELOITTE) È PASSATO DALL’IRI ED È ABILISSIMO NELLE RELAZIONI POLITICHE – EX MARITO DI MYRTA MERLINO, È SOPRAVVISSUTO A OTTO GOVERNI E DI RECENTE HA STRETTO BUONI RAPPORTI CON IL M5S GARANTENDOSI LA RICONFERMA, MA IL SUO MENTORE POLITICO È D’ALEMA

Alessandro Barbera per “la Stampa”

Nei momenti di difficoltà si scelgono le persone di fiducia. Per Roberto Gualtieri quella di Domenico Arcuri a commissario delegato per l' emergenza virus non è a caso. Arcuri, calabrese di Melito Porto Salvo, è amministratore delegato di Invitalia da un lustro. Nel 2007 ha preso in mano un carrozzone clientelare per farne - per quanto gli è riuscito - un' Agenzia pubblica per lo sviluppo. Laureato in Economia alla Luiss di Roma, nato professionalmente nella consulenza (nell' allora Arthur Andersen e poi in Deloitte) vanta una lunga esperienza nelle aziende pubbliche, un mondo le cui regole solo in parte sono le stesse delle private. Arcuri, 57 anni, è passato dall' Iri, e più precisamente dalla direzione pianificazione e controllo. Lì si occupò di telecomuncazioni e informatica. Arcuri è abilissimo anche nelle relazioni politiche: nei tredici anni a Invitalia è passato indenne da otto governi, di destra e sinistra.

Di recente aveva stretto buoni rapporti con il Movimento Cinque Stelle, cosa che gli aveva garantito la riconferma ad Invitalia. Ma Arcuri era e resta un amico del ministro del Tesoro e del suo mentore politico, Massimo D' Alema. Nelle ultime settimane, prima che l' emergenza costringesse il governo a rinviare i rinnovi nelle grandi aziende pubbliche partecipate dallo Stato, il nome di Arcuri era circolato per sostituire Alessandro Profumo alla guida di Leonardo.

Ad Arcuri ora va un compito da far tremare i polsi. Dovrà coordinarsi con la Protezione civile di Angelo Borrelli per gestire i fondi - moltissimi fondi - necessari ad affrontare l' epidemia del coronavirus. Arcuri ha la fama di essere un uomo di polso, e nella maggioranza c' era l' opinione diffusa che Borrelli non aveva l' esperienza necessaria. Domani il consiglio dei ministri stanzierà i primi dodici miliardi di euro, che serviranno anzitutto ad evitare il peggio alle famiglie. Ma di qui a pochi giorni c' è da prepararsi a molte altre spese, a partire da quelle necessarie a rafforzare i presidi ospedalieri.

Spiega Conte annunciando la scelta: «Arcuri avrà ampi poteri di deroga, lavorerà per rafforzare la produzione e la distribuzione di attrezzature di terapia intensiva e sub intensiva, il potere di impiantare nuovi stabilimenti e sopperire alle carenze sin qui riscontrate».

Lo scenario che terrorizza il governo è quello di un estensione dell' epidemia al Sud. E se il coronavirus ha messo in ginocchio la sanità lombarda, molti si chiedono che accadrebbe se ad essere colpita fosse la Campania.

Insomma, il numero uno di Invitalia sarà una sorta di assicurazione sulla vita di Conte e del governo. In realtà il premier ha tentato fino all' ultimo di evitare la nomina, anche perché sperava che l' emergenza non lo costringesse a tanto, ma ha dovuto cedere alle pressioni del Pd, che in questo modo gli sottrae la responsabilità di gestire l' emergenza. Eppure la cosa era nell' aria da tempo: più di una fonte racconta di averlo visto più volte alla Protezione civile.

Conte gli aveva già chiesto una mano per aumentare la produzione di maschere per il personale sanitario, ormai introvabili.

