8 lug 2024 12:18

CHI ESCE SCORNATO DAL VOTO IN FRANCIA E’ SALVINI (CHE ORA ROMPERA’ ANCOR DI PIU’ I COJONI ALLA MELONI) - FOLLI: “IL CAPO DELLA LEGA PENSAVA DI USARE LA FRANCIA PER RILANCIARE SE STESSO IN ITALIA, PER DIMOSTRARE CHE LUI E NON MELONI È IL REFERENTE DELLA DESTRA ESTREMA D'OLTRALPE. E PER PREPARARE IL TERRENO ALL'INCONTRO CON TRUMP GRAZIE AL FAVORE DI UN CORDONE EUROPEO, DA PARIGI A BUDAPEST. SE QUESTO ERA UN PROGETTO, ESSO È ANDATO IN MILLE PEZZI: COME SPESSO CAPITA AI DISEGNI POLITICI DI SALVINI. E LA SCONFITTA DEL RASSEMBLEMENT POTREBBE ESSERE IL PRIMO PASSO DEL DECLINO DELLE DESTRE RADICALI IN EUROPA”