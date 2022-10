COME DIVENTO' RE GIORGIA – “COME MAI QUESTO FINI, POLITICAMENTE RIDOTTO A NULLA, FA COSÌ TANTA PAURA A MELONI CHE PER IL RESTO PARE NON TEMERE QUASI NIENTE? SE FINI HA ARCHIVIATO IL FASCISMO COME ‘MALE ASSOLUTO’, MELONI HA FINITO PER ARCHIVIARE COME MALE ASSOLUTO PROPRIO LUI: IL CAPO CHE L’HA APPREZZATA COME GIOVANE PROMESSA, CHE L’HA SCELTA COME VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA, COME MINISTRA DELLA GIOVENTÙ...” - IL LIBRO DI SUSANNA TURCO