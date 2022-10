27 ott 2022 17:32

A CHI I FONDI EUROPEI? A NOI! – PER RASSICURARE BRUXELLES LA MELONI HA AFFIDATO AL FEDELISSIMO RAFFAELE FITTO, NEOMINISTRO DELLE POLITICHE EUROPEE, LA DELEGA SUL PNRR E SUI FONDI EUROPEI DI COESIONE – UNA VAGONATA DI DENARO PER I PROGETTI DIGITALI PASSERÀ PER IL MELONIANO DI FERRO ALESSIO BUTTI, A CUI È DESTINATA UNA POLTRONA DA SOTTOSEGRETARIO – IL MOMENTO DELLA VERITA' ARRIVERÀ A INIZIO 2023, QUANDO IL GOVERNO DOVRÀ SCEGLIERE COME ASSEGNARE IL MALLOPPO DEI BANDI ANDATI A VUOTO…