CHI GLIELO DICE ORA ALLA GERMANIA? “L’UNIONE EUROPEA E’ PRONTA A DISCUTERE UN TETTO TEMPORANEO PER IL PREZZO DEL GAS” - LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA URSULA VON DER LEYEN SUGLI ULTIMI SVILUPPI DELLA GUERRA IN UCRAINA – “PUTIN HA USATO L’ENERGIA COME ARMA, CAUSANDO DIFFICOLTÀ ECONOMICHE E SOCIALI. LE MISURE CHE ABBIAMO MESSO IN ATTO CI FORNISCONO UN PRIMO CUSCINETTO DI PROTEZIONE”

Da corriere.it

URSULA VON DER LEYEN

«L’Unione europea è pronta a discutere un tetto per il prezzo del gas per produrre elettricità». Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo al Parlamento europeo riunito in plenaria per discutere gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina: «Putin ha usato l’energia come arma, causando difficoltà economiche e sociali. Le misure che abbiamo messo in atto ci forniscono un primo cuscinetto di protezione. Ora faremo un passo avanti per affrontare l’aumento dei costi energetici», ha detto Von der Leyen.

Il Ttf (Title Transfer Facility, punto di scambio virtuale per il gas naturale con base in Olanda), «il nostro principale parametro di riferimento dei prezzi, non è più rappresentativo del nostro mercato, che oggi include più Gnl». Il price cap al gas per generare l’elettricità è «una soluzione temporanea fino allo sviluppo di un nuovo indice dei prezzi della Ue che garantisca un migliore funzionamento del mercato. La Commissione ha avviato i lavori su questo».

g7 in germania ursula von der leyen ursula von der leyen volodymyr zelensky 3