27 ott 2021 16:29

CHI HA VOTATO CON LA DESTRA PER SILURARE IL DDL ZAN? CERCATE TRA I DEM E TRA I GRILLINI - IL RENZIANO MIGLIORE: “LA MATEMATICA NON È UN’OPINIONE. 23 VOTI DI SCARTO SONO UN BARATRO E ITALIA VIVA, CON I SUOI 11 VOTI, HA COMUNQUE VOTATO CONTRO LA MOZIONE DELLA DESTRA” - ELIO VITO LASCIA IL SUO INCARICO IN FORZA ITALIA: “IL VOTO IN SENATO CONTRADDICE LA NOSTRA VOCAZIONE EUROPEISTA E LIBERALE” – CONTE: “REGISTRIAMO UN PASSAGGIO A VUOTO…”