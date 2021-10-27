elio vito elio vito GIUSEPPE CONTE A DIMARTEDI gennaro migliore
CHI HA VOTATO CON LA DESTRA PER SILURARE IL DDL ZAN? CERCATE TRA I DEM E TRA I GRILLINI - IL RENZIANO MIGLIORE: “LA MATEMATICA NON È UN’OPINIONE. 23 VOTI DI SCARTO SONO UN BARATRO E ITALIA VIVA, CON I SUOI 11 VOTI, HA COMUNQUE VOTATO CONTRO LA MOZIONE DELLA DESTRA” - ELIO VITO LASCIA IL SUO INCARICO IN FORZA ITALIA: “IL VOTO IN SENATO CONTRADDICE LA NOSTRA VOCAZIONE EUROPEISTA E LIBERALE” – CONTE: “REGISTRIAMO UN PASSAGGIO A VUOTO…”-
A TUTTO "SDENGO" - ZDENEK ZEMAN SCATENATO A "UN GIORNO DA PECORA": "HO GIOCATO A GOLF CON MARIO DRAGHI, ERO PIÙ BRAVO IO. A ROMA HO VOTATO LA RAGGI PERCHÉ NON HA FATTO DEBITI, IL M5S È PARTITO BENE, POI PER NECESSITÀ È CAMBIATO. BERLUSCONI AL QUIRINALE? TROPPO ANZIANO. CASSANO SARÀ RICORDATO TRA 20 ANNI FORSE A BARI, TOTTI È IL SIMBOLO DI ROMA. LA JUVE DI ALLEGRI NON CONVINCE…" - VIDEO
POSTA! - CARO DAGO, LETTA: "HANNO FERMATO IL FUTURO, MA IL PAESE È DA UN'ALTRA PARTE". LAVORO? PENSIONI? SANITÀ? MACCHÉ! DDL ZAN. SEMPRE PIÙ BARZEL-LETTA - LA BOCCIATURA DIMOSTRA LA MATRICE ARROGANTE DI PD E M5S - CONTE: "CHI GIOISCE PER SABOTAGGIO LO DICA AL PAESE". IL PROBLEMA È CHE È IL PAESE A GIOIRE. ALLA GENTE SENZA LAVORO E CON LE BOLLETTE E LA BENZINA A PREZZI STRATOSFERICI, COSA PUÒ FREGARE DEL POLITICALLY CORRECT?
QUANTO CI METTERÀ ANCORA SALVINI A DECIDERE TRA IL DUO ORBAN-LE PEN E MARIO DRAGHI? - IERI MARINE È VOLATA A BUDAPEST DAL “VIKTATOR” PER METTERE NERO SU BIANCO IL PROGETTO DI UN GRUPPO UNICO DEI SOVRANISTI IN EUROPA, DOVE DOVREBBE FINIRE ANCHE LA LEGA - LE LODI DI ORBAN A MATTEO: “È UN EROE”
CHI È SENZA MAGAGNE SCAGLI LA PRIMA PIETRA - NELLA PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE C'È UN GRANDE PARADOSSO: LE CLASSIFICHE INTERNAZIONALI SPESSO NON PREMIANO I PAESI CHE PIÙ LA COMBATTONO - L'EX MAGISTRATO PIGNATONE: "LE STATISTICHE PENALIZZANO CHI SI IMPEGNA NEL CONTRASTO AL FENOMENO, NON TENTANDO DI NASCONDERLO E ANZI FACENDONE OGGETTO DI DIBATTITO PUBBLICO"
“È COME IN FERIE D’AGOSTO: NON CI STANNO CAPENDO PIÙ NIENTE, MA DA MO’” – MARIO ADINOLFI GONGOLA PER L’AFFOSSAMENTO DEL DDL ZAN, IMPALLINA ENRICO LETTA (“UN ROVINOSO ERRORE DI CALCOLO POLITICO. L’HANNO FREGATO I CATTODEM”) LUXURIA E ALBA PARIETTI E PRECULA FEDEZ (“SI AFFACCI ALLA FINESTRA: FUORI TUTTO E’ MAGNIFICO”) – E ZAN DA’ LA COLPA A "CHI HA SEGUITO LE SIRENE SOVRANISTE" – VIDEO