25 nov 2020 20:18

A CHI HAI DETTO FAKE NEWS, GIUSEPPI? - IL NOSTRO IMPROPONIBILE PREMIER HA BOLLATO COME ''FALSA'' LA NOTIZIA DATA DA DAGOSPIA E DOPO DUE GIORNI DA ''REPUBBLICA'' SUL RITARDO DELL'ITALIA NELLA PRESENTAZIONE DEL PIANO PER IL RECOVERY FUND. 4 GIORNI DOPO, DALLA GRUBER, AMMETTE CHE ERA TUTTO VERO: ''SIAMO IN RITARDO''. LA FACCENDA NON MERITA NEANCHE UN COMMENTO PER QUANTO È PIETOSA