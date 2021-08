CHI È KATHLEEN COURTNEY HOCHUL, LA VICE DI ANDREW CUOMO, CHE PRENDERÀ IL SUO POSTO COME PRIMA DONNA ALLA GUIDA DELLO STATO DI NEW YORK: ORIGINI IRLANDESI, PADRE SENZA UN CENTESIMO, CRESCIUTA TRA SINDACATO E ATTIVISTI, LONTANA DAI VIZI DI MANHATTAN – NEL 2014 ACCETTA L’INCARICO DI CUOMO CHE LA TIENE NELL’OMBRA MENTRE LEI SI TIENE LONTANA DALLA SUA CORTE DI YESMAN E DONNE TERRORIZZATE – NEL SUO SAGGIO DI AUTOELOGIO PER IL CONTRASTO DELLA PANDEMIA, IL GOVERNATORE NON LA CITA MAI: E PER LEI SARÀ LA SALVEZZA…

Per capire Kathleen Courtney Hochul, Kathy in politica, che succederà ad Andrew Cuomo come prima donna governatrice dello Stato di New York, risalite le ultime 100 miglia del Canale di Erie, a nord, oltre Buffalo, acque color metallo che arrivano fino a Chicago e hanno reso ricche, prima di ferrovia e autostrade, agricoltura e industria locali. Là non dominano i democratici, come a New York città, han perso Obama e Clinton, Biden ha stentato, è terra di repubblicani, irlandesi, italiani, polacchi, poveri per generazioni, che detestano la viziosa Manhattan. Kathy Hochul, 63 anni il 27 agosto, conosce bene queste rive conservatrici, ha debuttato qui con il senatore Daniel Moynihan, leggendario intellettuale che ammoniva contro gli eccessi del welfare.

All'università, Hochul partecipa al movimento contro l'apartheid in Sudafrica e i costi eccessivi della laurea, ma il mentore Moynihan le insegna a lavorare alle riforme, senza grilli per la testa. Cresciuta in una tradizionale famiglia irlandese, papà senza un cent arrivato a essere manager nelle Public Relations, mamma casalinga, Kathy Hochul non manca una riunione di donne, sindacato, attivisti, fa la spola tra Buffalo e New York, suadente, pronta a mediare, ad ascoltare.

Cuomo, a differenza del padre Mario, governatore per tre volte dello Stato e filosofo cattolico adorato nel partito, ha stile rabbioso, le accuse delle donne, molestie sessuali e avances aggressive che lo costringono a, tardive, dimissioni, evocano violenza per tutti sul lavoro, anche i maschi sono insultati con bullismo, «mammoletta», «femminuccia». Quando, nel 2014, Cuomo le chiede di candidarsi da vicegovernatrice, Hochul è consapevole del clima tossico che il governatore impone e dello scarso peso della carica, ruolo cerimoniale che presiede comitati economici di consultazione, ma senza potere reale. Con il realismo di Erie District, Hochul però sa di aver in quel momento poche carte in mano. Aveva fatto un vero miracolo, farsi eleggere alla Camera, nel 2011, dai ruvidi agricoltori, strappando il seggio alla Camera ai veterani repubblicani, ma dura poco, già nel 2013 perderà contro Chris Collins, populista, poi trumpiano di ferro e travolto dagli scandali.

Hochul accetta dunque l'incarico, ma si tiene lontana dal governatore e dalla sua corte di yesman e donne terrorizzate, con le calunnie pronte per chi, pian piano, supera il muro del silenzio. Nel 2020, quando l'epidemia Covid spazza New York, Cuomo appare ogni sera sulla rete Cnn, a far finta di litigare col fratello Chris, giornalista, che gli tira la volata «Hai chiamato mamma?», «Sono io il preferito», «No, io!», Joe Biden sembra in difficoltà nelle primarie democratiche e Trump si dice certo di rivincere. Cuomo sogna la Casa Bianca, cui suo padre rinunciò, ancora non si sa perché, nel 1992. L'occasione svanisce, ma in attesa del 2024, Cuomo pubblica un saggio di autoelogio per il contrasto alla pandemia, in realtà assai inefficace dapprima.

Titolo «Crisi americana, lezioni di leadership», il saggio è scritto da ragazzi non pagati, il governatore incassa invece 5 milioni di dollari (4,27 milioni di euro) scalando la classifica best seller 2021. Ma le voci contro Cuomo si moltiplicano, i senatori di New York, e lo stesso Biden, ne chiedono le dimissioni, la ministra della Giustizia di NY Letitia James avvia l'impeachment. Tocca allo staff della Hochul, febbrilmente, scorrere le 279 pagine, una sola lode corriva potrebbe significare morte politica. Invece, a conferma del suo egocentrismo politico e dei rapporti freddi tra i due, Cuomo non la nomina mai, e Hochul è libera di schierarsi dalla parte delle donne.

New York, che ha avuto senatori come Bob Kennedy e Hillary Clinton, sembra saper rinnovare la carica di governatore solo dopo gli scandali, Hochul, prima donna nominata per le vergognose dimissioni di Cuomo, nel 2008 David Paterson, primo nero in carica, ma solo dopo la storiaccia di prostitute che travolge Eliot Spitzer. Sconosciuta alla maggioranza degli elettori, Kathy Hochul resterà in carica fino al 2023, ma la corsa tra i democratici per darle filo da torcere alle primarie 2022 è in corso, da mesi, donne incluse stavolta. E Andrew Cuomo deve guardarsi dall'inchiesta di James che continua e dai tribunali che hanno in corso varie inchieste contro l'ex enfant prodige di New York.

