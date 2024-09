ARTICOLI CORRELATI

Giuli, quasi filosofo

esordio alla camera del ministro alessandro giuli

A riportare l'attenzione sul percorso di studi dei ministri è stato il cosiddetto caso Giuli, il neoministro della Cultura che ha sostituito Gennaro Sangiuliano. Giuli, giornalista affermato, ha interrotto la propria carriera di studente ad un passo dal traguardo. Finiti gli esami del corso di Filosofia alla Sapienza, dopo la maturità al Tasso, Giuli ha lasciato perdere perché ha cominciato a lavorare e poi non ha mai più pensato di completare con la discussione della tesi di laurea.

Circostanza che non gli impedisce di sedere al tavolo del consiglio dei ministri dove la percentuale dei laureati è alta. Solo la premier Meloni, il suo vice Matteo Salvini e Guido Crosetto non lo sono. Tra le facoltà prevale su tutte Giurisprudenza, seguita da Economia e commercio, Medicina, Sociologia, Scienze Politiche, Lettere, Comunicazione. Ecco le principali curiosità.

La premier e il suo vice

I due non laureati eccellenti nel governo sono la premier Giorgia Meloni e il suo vice Matteo Salvini che aveva cominciato a studiare Scienze Politiche ma a cinque esami dalla laurea, lascia […] Si iscriverà come fuori corso per 12 anni alla Statale di Milano prima di abbandonare […] Quanto alla premier, due anni fa ha spiegato […] «Vengo presa in giro perché non mi sono laureata. Non mi sono potuta laureare. […] Mi mantenevo da sola. Studiavo, facevo già politica, tante cose. Ci sono tantissimi ragazzi come me».

Tajani e La Sapienza

E' invece laureato alla Sapienza di Roma in Giurisprudenza l'altro vicepremier, Antonio Tajani, classe 1953.

Il caso Crosetto

Tra i non laureati spicca anche il ministro della Difesa, che fino al 1991 ha frequentato la facoltà di Economia e Commercio a Torino, senza arrivare in fondo. Sul sito della Camera nelle legislature passate compariva invece come laureato, ma lui ha dichiarato di non aver compilato lui la sua scheda. Anche se poi ha ammesso in un'intervista di aver raccontato «qualche piccola, innocente bugia». Ora il suo profilo correttamente non riporta titoli di studio universitari.

La laurea online di Lollobrigida

E' laureato in Giurisprudenza anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Classe 1972, ha preso il titolo di studio all'Università telematica Nicolò Cusano.

Santanché, laurea a Torino

E' laureata a Torino in Scienze Politiche la ministra del Turismo Daniela Santanché

Il bocconiano

Giancarlo Giorgetti […] ha il diploma da perito aziendale e una laurea in Economia Aziendale alla Bocconi.

Piantedosi, laureato a Bologna

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha una laurea in Giurisprudenza all'Università di Bologna […]

Bernini, professore di Diritto pubblico

Laureata in Giurisprudenza a Bologna, l'attuale ministra dell'Università e della Ricerca Annamaria Bernini è poi diventata professore associato di Diritto pubblico comparato presso lo stesso ateneo […]

