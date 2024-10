CHI DI “BESTIA” FERISCE, DI “BESTIA” PERISCE – MATTEO SALVINI PROVA A “DEPISTARE” LE NOTIZIE SUL CAOS TRENI DI STAMANI CON UN POST STRAPPALACRIME SULLA FESTA DEI NONNI. E I FOLLOWER LO SPERNACCHIANO: “SAI QUANTI NIPOTINI NON POTRANNO ANDARE A TROVARE I NONNI PERCHÉ TUTTI I TRENI DA E PER LA CAPITALE SONO BLOCCATI?” – “IO CHIAMO I MIEI NONNI MA TU CHIAMA IN UFFICIO CHE SARANNO DUE ANNI CHE NON TI VEDONO” – “PROBABILMENTE, PRIMA DI ARRIVARE, DIVENTERÒ NONNO PURE IO”

1. SALVINI E I DISASTRI DELLA POLITICA POP

Dal profilo Instagram di Dino Amenduni

il tweet di matteo salvini sulla festa dei nonni

I disastri della politica pop a volte si sommano ai disastri dei piani editoriali per i social media fatti 'a freddo' e senza nessun* che ne controlli la sostenibilità in tempo reale (cioè verificare in diretta che non ci siano possibili crisi di comunicazione, non programmare i post in anticipo se sei una figura mediaticamente esposta...e così via).

Alle 9.42 di questa mattina, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini pubblicava questo 'tweet' sulla festa dei nonni.

Nel frattempo la stazione Termini di Roma era già completamente bloccata, con decine di migliaia di persone sul posto (e chissà quante in giro per l'Italia) private non solo del loro diritto di viaggiare ma anche abbandonate a loro stesse rispetto alle informazioni minime per districarsi in questo macello.

Se avete un paio di minuti, andate a leggete i commenti al post, su X. E capirete perché in questo periodo sto insistendo molto sull'argomento. Il social media management e il community management sono artigianato, non produzione industriale. Chissà quando si arriverà a questa consapevolezza.

2. SALVINI SPERNACCHIATO SU TWITTER

Commenti sparsi sotto il tweet di Salvini sui nonni

tweet contro salvini e il caos treni 2

cicciorosina

@cicciorosina

scommetto che non prendevano mai il treno

Gianfrancesco

@GianfrancescoG9

I nonni sono importantissimi, per carità, ma questo Paese ha bisogno di un ministro delle infrastrutture che lavori sul serio, non di un cialtrone scansafatiche.

matteo salvini con la figlia al parco sul trenino

Leonardo Dorini

@dorinileonardo

I treni Matte. I treni!!

lafregnathesoreta

@LFTHES

Ce sta Termini che pare er maracanà vedi de annà in ufficio movite

augusto rasori

@guttolo

Probabilmente, prima di arrivare, diventerò nonno pure io

Francesca Filippi

TRENI ELETTRICI LEGA - MEME BY IL GIORNALONE - LA STAMPA

@Frances99687883

Se potete,prendete un treno e andate a trovarli. Ah no! #Termini

Ginevra ????

@ginger_v33

Ma davvero? Col caos a termini e Tiburtina, migliaia di passeggeri infuriati e tu fai il post sui nonni?

Alessandra Grifeo

@AleGrifeo

Quando decide di fare il Ministro dei trasporti ce lo faccia sapere eh

tweet contro salvini e il caos treni 3

amara

@89mar_a

Sai quanti nipotini non potranno andare a trovare i nonni perché TUTTI I TRENI DA E PER LA CAPITALE D’ITALIA SONO BLOCCATI

??????? ??????

@faxbyi

Dimettiti incompetente in stazione c'è il delirio

Vincenzo Milani

@VincenzoMilani

Condivido assolutamente il messaggio di amore per i nonni.

Ora però se puoi ci sarebbe da pensare ai treni, grazie.

Se puoi, eh? Non vorrei che la cosa ti infastidisse...

Pabos

@Pabos0

tweet contro salvini e il caos treni 7

Quando trova un attimo di tempo può per cortesia andare a vedere cosa succede ai treni e ai poveri disgraziati che li devono usare? Poi magari ci fa sapere cosa intende fare a proposito.

Grazie.

PS

Con il dovuto rispetto, i suoi nonni li può celebrare in privato.

JoeGoldberg

@JoeGoldberg2023

Ha funzionato perfettamente questo #tweet acchiappalike, non c'è che dire #Salvi'!

Alekos1911

@alekos1911

tweet contro salvini e il caos treni 4

Vieni a vedere il disastro a Roma Termini, al posto di stare tutto il giorno sui social, Cristo.

Alessandro Sarno

@alessarno

Quando ti staccherai dai social e comincerai a lavorare seriamente come ministro? Sta andando tutto in malora e te continui a scrivere post come un adolescente brufoloso

tweet contro salvini e il caos treni 5 tweet contro salvini e il caos treni 1 tweet contro salvini e il caos treni 6