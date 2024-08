CHI LI HA VISTI? – ARRIVATI ALLA PAUSA ESTIVA, FACCIAMO UN BILANCIO: ANTONIO ANGELUCCI E MARTA FASCINA SONO TRA I DEPUTATI MENO PRESENTI IN AULA – IL “RAS” DELLA SANITA' DEL LAZIO HA DISERTATO IL 99,85% DELLE SEDUTE (PARTECIPANDO A 13 VOTAZIONI SU 8.777) - LA VEDOVA MORGANATICA DI BERLUSCONI È STATA ASSENTE PER IL 93,87% DELLE VOTAZIONI (PER QUESTO IN FORZA ITALIA SI SONO ROTTI LE PALLE E LE HANNO TOLTO LE “GIUSTIFICAZIONI”) - IL SENATORE CHE SI VEDE DI MENO A PALAZZO MADAMA È IL FRATELLO D'ITALIA GUIDO CASTELLI - "MATTEONZO" RENZI VA AL SENATO UNA VOLTA SÌ E L'ALTRA NO...

Il Parlamento chiude per la pausa estiva ed è tempo di bilanci. E di pagelle. Anche in termini di presenze. Sul podio dei più assenteisti a Montecitorio ci sono, al primo posto, Umberto Bossi, condizionato però da anni da problemi di salute; al secondo, il leghista e patron delle cliniche romane, Antonio Angelucci, che, dall'inizio della legislatura e cioè dal 13 ottobre 2022, ha disertato nel 99,85% delle volte le sedute d'Aula partecipando, tanto per rendere l'idea, a 13 votazioni sulle 8.777 indette; al terzo, l'esponente di Forza Italia ed ex compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina mai alla Camera nel 93,87% delle votazioni.

I deputati più virtuosi, invece, sono, senza dubbio, Alessandro Battilocchio di Forza Italia, con appena lo 0,05% di assenze, il vicepresidente di Avs Marco Grimaldi che è stato fuori dei radar di Montecitorio solo nello 0,16% delle volte e Italo Tremaglia (FdI) con lo 0,24%. Al terzo posto, quasi a pari merito, i dem Federico Fornaro e Andrea Casu che non sono stati registrati nell'emiciclo della Camera, rispettivamente: solo nello 0,50% e nello 0,64% delle convocazioni. [...]

I senatori che si vedono di meno a Palazzo Madama sono Guido Castelli (FdI), con il 14,38% e Francesca La Marca con il 37,3% delle volte in cui hanno preso parte ai lavori d'Aula. [...] Discorso a parte meritano i senatori a vita. Chi risulta non aver mai messo piede nell'Aula di palazzo Madama per esprimere il proprio voto dall'inizio della legislatura è l'architetto Renzo Piano (0%).

Ma Carlo Rubbia non è da meno con lo 0,04% di presenze. Anche in questo caso il distacco con Mario Monti è irrisorio. L'ex premier vanta appena lo 0,81% di partecipazioni in Assemblea. A 'disertare' di meno l'Aula è Elena Cattaneo. La biologa registra il 32,40% di volte che ha preso parte ai lavori parlamentari. Mentre Liliana Segre c'è stata nell'1% delle sedute. [...]

Mentre tra i leader di partito a varcare di meno il portone di Palazzo Madama sono Carlo Calenda, presente solo nel 50,5% delle volte e Matteo Renzi (55,53%).

