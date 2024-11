MATTEO SALVINI ESULTA PER LA VITTORIA DI DONALD TRUMP ALLE ELEZIONI 2024

USA: MELONI, 'CONGRATULAZIONI A TRUMP, CON ITALIA NAZIONI 'SORELLE''

(Adnkronos) - "A nome mio e del governo italiano, le più sincere congratulazioni al presidente eletto degli Stati Uniti, Donald TRUMP. Italia e Stati Uniti sono Nazioni 'sorelle', legate da un'alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia. È un legame strategico, che sono certa ora rafforzeremo ancora di più. Buon lavoro presidente". Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia MELONI.

CENTRODESTRA ITALIANO, TUTTI SUL CARRO DI TRUMP. MELONI: “ALLEANZA INCROLLABILE”. MA SALVINI SI SMARCA: “L’UNICO A SOSTENERLO”

giorgia meloni e joe biden nello studio ovale 9

Non ha fatto in tempo a vincere Trump e ad autoproclamarsi 47esimo presidente degli Stati Uniti che nel centrodestra italiano è partita la corsa a riposizionarsi. Con la premier Meloni che parla di “alleanza incrollabile” e il vicepremier Salvini che puntualizza: “Unico a sostenerlo”. Più equilibrata Forza Italia che – attraverso il ministro degli Esteri Tajani assicura: “Lavoreremo bene con Trump come abbiamo lavorato bene con Biden”.

I primi e più sinceri a esultare sono i leghisti. Da Salvini a Borghi a Crippa, quello del Carroccio è un unico grido di giubilo. “Lotta all'immigrazione clandestina e taglio delle tasse, radici cristiane e ritorno alla pace, libertà di pensiero e no ai processi politici. Anche negli Usa vincono buonsenso, passione e futuro! Buon lavoro, Presidente Donald Trump”, scrive sui social il leader e vicepremier Salvini. Per poi ribadire. “Che gioia, che vittoria, giornata storica”.

GIORGIA MELONI SI CONGRATULA CON DONALD TRUMP PER LA VITTORIA

Più articolata l’analisi del vice, Andrea Crippa, che arriva a paragonare la “batosta” americana della “sinistra cosiddetta democratica […]” a quella delle recenti regionali nostrane: “Anche in Italia con il Pd che subisce un altro colpo dopo la sconfitta in Liguria”.

Poi ecco la rivendicazione della vicinanza con il tycoon. “Matteo Salvini è sempre stato dalla parte di Trump – continua Crippa – . Da sempre. Ed è il vero vincitore in Italia di queste elezioni presidenziali”.

Parole che dimostrano come sia già partita la corsa a dimostrarsi l’amico e alleato più fedele del neo presidente americano. Tanto che è lo stesso segretario a ribadire: “Sono ben contento di essere stato se non l'unico uno dei pochissimi in Italia che da tempo non ha mai nascosto la preferenza".

MATTEO SALVINI ESULTA PER LA VITTORIA DI DONALD TRUMP ALLE ELEZIONI 2024

Tra le forze del centrodestra erano tutti d'accordo? "Penso che altri anche nel centrodestra la pensassero in maniera diversa, così come su altri temi di politica europea" ma "ciò non intacca minimamente l'azione del governo", ha dichiarato.

Giorgia Meloni è tra i primi leader mondiali a congratularsi (dopo Orban e Macron). "A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump – scrive sui social – . Italia e Stati Uniti sono Nazioni 'sorelle', legate da un'alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia. È un legame strategico, che sono certa ora rafforzeremo ancora di più. Buon lavoro Presidente".

[…] Più pragmatica la posizione di Forza Italia. Per il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani l'elezione di Trump "darà stabilità agli Usa, un nostro grande partner”. "Io non vedo problemi per l'elezione di Trump, anzi credo che lui abbia una naturale simpatia per l'Italia" e "come abbiamo lavorato bene" con le precedenti amministrazioni "sono convinto che lavoreremo bene con la nuova amministrazione" del tycoon. […]

