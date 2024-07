CHI PRENDERÀ IL POSTO DI ISMAIL HANIYEH COME LEADER DI HAMAS? IL PIÙ QUOTATO È KHALED MESHAAL, UNO DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO ALL'ESTERO E GIÀ PRESIDENTE DELL'UFFICIO POLITICO DI HAMAS FINO AL 2017 – L'OMICIDIO DI HANIYEH CON UN MISSILE TELEGUIDATO CHE HA COLPITO IN IRAN È UN AVVISO PER GLI ALTRI TERRORISTI NELLA LUNGA “KILL LIST" DELLO STATO EBRAICO. TRA QUESTI CI SONO YAHYA SINWAR, HASSAN NASRALLAH E PROPRIO KHALED MESHAAL - IL DAGOREPORT

1-'MESHAL FORSE IL NUOVO CAPO POLITICO DI HAMAS DOPO HANIYEH'

ISMAIL HANIYEH

(ANSA) - Riunioni febbrili tra i funzionari di Hamas fin dal primo mattino, subito dopo la notizia dell'uccisione di Ismail Haniyeh a Teheran, per stabilire il suo successore alla guida politica del movimento.

Secondo fonti palestinesi citate dalla tv pubblica israeliana Kan, a prendere il suo posto potrebbe essere Khaled Meshal, uno dei leader del gruppo islamico all'estero e già presidente dell'ufficio politico di Hamas fino al 2017.

2-DA SINWAR A NASRALLAH, LA 'KILL LIST' DI ISRAELE

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Con l'omicidio di Ismail Haniyeh Israele cancella un altro nome sulla lista di leader islamisti nel mirino dello Stato ebraico. Di seguito un elenco dei prossimi possibili obiettivi e dei dirigenti nemici già eliminati nei mesi scorsi.

Hamas Khaled Meshal

--- OBIETTIVI ---

YAHYA SINWAR - E' il leader di Hamas nella Striscia di Gaza. Ha 62 anni ed è indicato come uno dei principali architetti dell'attacco del 7 ottobre. E' sospettato di avere ucciso 12 informatori di Israele e sua efferatezza gli è valsa il soprannome di 'Macellaio di Khan Yunis'. Fu arrestato da Israele nel 1988, ma venne rilasciato in uno scambio di prigionieri nel 2011. Secondo Israele, si nasconde in un bunker.

HASSAN NASRALLAH - Nato il 31 agosto 1960 a Beirut, è il segretario generale di Hezbollah dal 1992. Alla fine degli anni '80 ha scalato i ranghi militari dell'organizzazione. Quando il suo potenziale di leadership divenne chiaro, si recò in Iran per approfondire la sua formazione religiosa a Qom. Nel 1989 tornò a combattere in Libano fino alla fine della guerra civile, l'anno successivo. Assunse la guida di Hezbollah dopo che il suo predecessore, lo sceicco Abbas al-Musawi, fu ucciso da un missile israeliano.

hassan nasrallah deejay meme

KHALED MESHAAL - Il 58enne Meshaal, predecessore e possibile successore di Ismail Haniyeh, è già scampato a un attentato nel 1997 in Giordania. Ha rassegnato le dimissioni dalla carica di leader politico di Hamas nel 2017, ma nella sua veste di co-fondatore dell'organizzazione rimane molto influente nel gruppo. Attualmente vive in Qatar.

MOHAMMED ALI AL-HOUTHI - Nato nel 1979, è il capo del comitato rivoluzionario supremo dei ribelli Houthi dello Yemen. È stato uno dei comandanti militari che hanno guidato la presa della capitale yemenita Sanaa nel settembre 2014 ed è il leader de facto dello Yemen dopo la presa del potere dei ribelli sul governo yemenita nel 2015. ---

ismail haniyeh yaya sinwar

ELIMINATI ---

MOHAMMED DEIF - Il comandante delle Brigate Qassam, ritenuto la mente degli attentati di Hamas del 7 ottobre, potrebbe essere stato ucciso in un raid dell'Idf su Mawasi, nel sud di Gaza, il 13 luglio scorso. Hamas sostiene che sia ancora vivo ma secondo il portavoce militare israeliano, Daniel Hagari, ci sono "segni crescenti" che Deif (il cui vero nome sarebbe Mohammed Diab Ibrahim al Masri), nato il 12 agosto del 1965, sia morto. Finora non ci sono conferme ufficiali.

ISMAIL HANIYEH - Il 62enne capo politico di Hamas dal 2017 è stato ucciso nella notte a Teheran. Era nato in un campo profughi di Gaza e dal 2019 viveva a Doha, in Qatar. FUAD SHUKR - Il numero 2 di Hezbollah è stato ucciso ieri in un raid aereo a Beirut. Nato nel 1962, è stato uno stretto collaboratore del defunto comandante del Partito di Dio, Imad Mughniyah. Shukr, noto anche come Hajj Mohsin, faceva parte del Consiglio della Jihad.

ISMAIL HANIYEH

RAFAA SALAMEH - Ucciso il 13 luglio scorso in un raid israeliano a Mawasi, era il comandante della Brigata Khan Yunis di Hamas, un pezzo grosso dello schieramento militare della fazione islamica che finora ha fronteggiato l'operazione di terra israeliana nella Striscia.

MUHAMMAD NAAMA NASER - Il comandante dell'unità 'Aziz' di Hezbollah, soprannominata 'Abu Naama', è stato ucciso il 3 luglio da un drone nella zona di Tsur. La sua unità è responsabile di un vasto settore dal sud del Libano.

TALEB SAMIABDULLAH - Membro anziano delle forze armate di Hezbollah, soprannominato 'Abu Taleb', è stato ucciso il 12 giugno scorso in un raid aereo nel villaggio di Joya (sud del Libano).

JAWAD HASSAN TAWIL CON HASSAN NASRALLAH

MOHAMAD REZA ZAHEDI - Il generale iraniano 63enne è stato ucciso l'1 aprile scorso in un attacco a Damasco attribuito a Israele. Era il leader più anziano del Corpo delle Guardie rivoluzionarie (Irgs) e il più importante a perdere la vita in un attacco dopo l'uccisione di Qassem Soleimani in Iraq nel 2020 ordinata dagli Usa. Era conosciuto anche come Reza Mahdavi, Hassan Mahdavi o Alireza Zahedi.

WISSAM A-TAWIL - Comandante dell'unità d'élite della Radwan Force di Hezbollah, è stato ucciso l'8 gennaio scorso in un attacco di droni nel sud del Libano. Aveva operato anche in Siria e Iraq.

ismail meshal strappa la laurea 3

SALEH AL-AARURI - Vice capo dell'ufficio politico di Hamas ed ex capo del ramo militare dell'organizzazione in Cisgiordania, è stato eliminato il 2 gennaio scorso a Beirut in un contrattacco attribuito a Israele.

yaya sinwar Yahya Sinwar Yahya Sinwar in fuga nei tunnel di hamas hassan eslaiah con il leader di hamas yahya sinwar sinwar hamas gaza ISMAIL HANIYEH IN IRAN ismail haniyeh yaya sinwar discorso di hassan nasrallah 4 Hamas Khaled Meshal